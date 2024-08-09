Туристка продлила отпуск в Италии за счет авиакомпании и «заработала» на этом

Туристка из США бесплатно продлила себе отпуск в Италии и даже «заработала» на этом кругленькую сумму. Девушка задержалась в стране из-за овербукинга, и авиаперевозчик в качестве компенсации предоставил размещение в отеле. Дополнительно были начислены бонусы на приобретение авиабилетов, сообщило вчера издание The Daily Beast.

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Своим опытом блогер поделилась в соцсетях. В начале прошедшей недели она не смогла вернуться в Филадельфию – не хватило места на забронированном рейсе. Перерегистрироваться на ближайшие вылеты не удалось – в American Airlines американку гарантировали отправить домой только 15 августа из-за полной загрузки самолетов.

Представители авиакомпании также предложили туристке испытать удачу и приезжать ко всем рейсам до этой даты, чтобы улететь при неявке кого-то из пассажиров. В случае невылета ей всякий раз полагалось 1200 долларов в виде туристического ваучера.

К 8 августа туристка уже трижды побывала в аэропорту и, так как мест не было, заработала уже 3600 долларов плюс проживание в 4* отеле.

«Я бы делала это вечно, потому что никогда не откажусь ни от чего бесплатного», – поделилась блогер с подписчиками.

В планах – продолжать поездки к каждому рейсу, надеясь, что ей снова не достанется места и она продолжит тусить в Италии с новыми друзьями. Туристка уже прикинула, что таким образом в общей сложности сможет «заработать» 14 тыс. бонусных долларов на новые путешествия.

Ранее «ТурДом» писал, что в Госдуме предложили обязать авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации за то, что им не хватило мест в самолете. В России овербукинг официально не разрешен, но авиакомпании нередко продают лишние билеты, чтобы застраховать себя от неявки пассажиров на рейс.