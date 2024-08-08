Названо любимое время суток для планирования отдыха

Российские туристы чаще всего планируют путешествия во время обеденного перерыва. Любимое время суток для поиска туров назвали специалисты «Яндекс Поиска», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, в будни наиболее активно туры ищут с 13:00 до 16:00. Помимо направлений для отдыха и цен, пользователи часто интересуются кешбэком за путешествия по России.

Кроме того, среди популярных запросов оказались: «Как поздравить прикольно коллегу, выдающую путевки на море», «Как спросить у начальника, согласован ли билет на поезд», «Как с разных стран улететь в отпуск в один отель и один номер», «Какие начальники выдают путевки», «Как написать красиво фразу "имеется путевка и билет к месту проведения отпуска"», «Где достать билеты на поезд для начальства, что ты якобы куда-то едешь, чтобы пораньше выйти в отпуск».

Россияне также часто интересуются своими возможностями при покупке туров. Самые частые среди таких вопросов — можно ли купить тур в рассрочку, вернуть агентству оплаченную путевку, забронировать тур без загранпаспорта.

Ранее Кипр был назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Уточняется, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей.