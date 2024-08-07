Какие гаджеты могут пригодиться в путешествии

Подготовка к отпуску - это не только бронирование тура и экскурсий, но и подбор гаджетов. Тем более что современные производители создают все больше компактных устройств, которые не занимают много места. В первую очередь, считают эксперты, в поездке особое внимание стоит уделить телефону: как минимум он нужен для фото, а как максимум - для того, чтобы воспользоваться картами или переводчиком.

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Для того чтобы смартфон всегда оставался заряженным, можно приобрести портативную зарядку. Оптимальный объем емкости - 5000-10 000 мАч, а для длительных поездок подойдет 20 000 мАч. Нужно обратить внимание и на разъем, чтобы он подходил для телефона, рассказали специалисты "Авито". Также важно помнить, что у каждой авиакомпании есть свои правила по провозу пауэрбанков с определенной емкостью, с ними лучше ознакомиться заранее.

Путешественникам, которые хотят отправиться в горы, где не будет возможности восстанавливать заряд самого портативного устройства, эксперты советуют купить солнечные панели со встроенным контроллером заряда. Кроме того, ни один поход не обходится без приготовления еды на открытом огне. Для упрощения этой процедуры, которая может стать настоящим испытанием для городского жителя, можно купить беспроводной электрический фен, предназначенный для быстрого розжига угля и бревен. Он работает от аккумулятора и способен разжечь костер всего за 60 секунд. При этом никакие другие приспособления - жидкость или спички - не понадобятся. Однако это не дешевый инструмент - в среднем он стоит 40 000 руб.

Разжечь костер в походе будет намного проще не спичками или жидкостью, а беспроводным электрическим феном. Правда, стоит он недешево

Во время поездок важно иметь доступ к интернету. В этом поможет портативный роутер. Он будет актуален для тех, кому нужно оставаться на связи по работе и иметь возможность оперативно отвечать коллегам. Девайс подключается к интернету через телефон или SIM-карту, которую можно вставить в специальное отделение, а затем создает собственную Wi-Fi-сеть.

При этом к ней можно присоединить несколько гаджетов.

Еще одно полезное устройство - это GPS-трекер. Его, например, можно положить в чемодан и не переживать, что во время полета багаж потеряется, или дать ребенку и отслеживать его местоположение через мобильное приложение.

Тем, кто беспокоится о прическе в поездке, эксперты советуют купить мини-фен, мощности которого хватит, чтобы быстро высушить волосы. И место для него найдется даже в ручной клади.

Помимо этого облегчить долгий перелет смогут наушники с шумоподавлением.

"Они позволят наслаждаться музыкой или подкастами, блокируя лишний шум, а отсутствие проводов и длительное время работы от батареи только добавят им полезности", - подчеркнула директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина.

Планшеты - тоже отличный выбор для путешествия, поскольку они достаточно компактные и функциональные: с их помощью можно легко читать книги или смотреть фильмы. Однако здесь нужно обращать внимание на их размер. По мнению эксперта, лучше всего подойдет устройство с размером экрана от 8 до 12 дюймов.

"Важно, чтобы он был легким и имел хорошую батарею, чтобы не пришлось постоянно искать зарядку", - добавила Пластинина.

Полезными попутчиками являются фитнес-трекеры и умные часы - они отслеживают физическую активность и общее состояние здоровья, а также позволяют отвечать на уведомления, не доставая смартфон из кармана.