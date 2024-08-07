«Аэрофлот» устроил мини-распродажу на российские и зарубежные маршруты

«Аэрофлот» вечером в среду неожиданно решил устроить мини-распродажу, предложив скидки на отдельные направления с конца августа по первую декаду сентября. В список попали не только российские, но и зарубежные туристические маршруты. В рекламе нацперевозчик указал лучшие ценники на one-way, из-за чего закралось сомнение по поводу выгодности покупки билетов туда-обратно. Для разоблачения или подтверждения этих предположений журналист TourDom.ru подробнее изучил цены в системе бронирования авиакомпаниии.

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В Анталью заявленная в рекламе 11,8 тыс. за one-way действует только на несколько воскресных рейсов. В остальные дни ценники начинаются от 19 тыс. Round trip меньше чем за 30 тыс. руб. взять не получится. Более выгодные предложения на безбагажные тарифы в тот же период можно найти у «Победы» или Utair. У них много вариантов на перелет туда-обратно в диапазоне от 27 до 30 тыс. руб. В минус им только гораздо более скромный формат ручной клади, чем у «Аэрофлота».

В Даламан заявленные 11,8 тыс. можно найти в большее количество дней, а вот обратные билеты в 2, а то и в 3 раза дороже. На этом турецком направлении нацперевозчик также выигрывает своей «дочке». Round trip с багажом у «Победы» начинается от 31 тыс., без него – от 26 тыс. Также можно рассмотреть варианты комбинаций с Pegasus. В некоторые дни он предлагает сравнимые с «Аэрофлотом» one-way.

Улететь в Коломбо за 24 тыс., указанные в распродаже, действительно можно, а round trip выйдет в 56 тыс. В другие даты перелет в обе стороны заметно дороже – от 74 тыс. Других вариантов прямых рейсов нет. Сравнимые с акционными ценами можно найти только на стыковочных перелетах Air Arabia через Шарджу.

В Хошимин можно улететь за 24 тыс., однако обратные билеты выйдут дороже. За round trip в предложенные нацперевозчиком даты придется отдать 57 тыс., в более поздние сроки предложения на перелет в оба конца стартуют от 75 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже «Уральских авиалиний» туристы не смогли найти билеты в Сочи.