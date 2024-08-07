Как правильно выбирать место эконом-класса в самолете

Комфортный перелёт в первую очередь зависит от удачного места в авиалайнере. И даже в эконом-классе добиться такого реально.

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В эконом-классе пассажиров садят очень плотно, близко друг к другу. Поэтому так важно подобрать максимально комфортное место в самолёте. Оно может находиться недалеко от аварийного выхода, в передней части салона, у иллюминаторов, у крыльев, у прохода.

Размещаться в передней части самолёта рекомендуется тем, кто летит с маленьким ребёнком. Там есть крючки для люльки, на площади перед креслами можно сделать игровую зону.

Вблизи от аварийного выхода расстояние между креслами больше. Поэтому вы с большей вероятностью сможете расположиться так, как вам удобно. Также эти места подходят для крепких молодых людей.

У иллюминаторов сесть тоже можно, но вам каждый раз придётся тормошить соседей, чтобы пойти в туалет.

Рекомендуется сидеть у крыльев самолёта тем, кто имеет проблемы с укачиванием.

У прохода тоже можно сесть удобно. Но вам могут доставить дискомфорт проводники с тележками.

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Однозначно не стоит садиться на следующие места: перед аварийным выходом, в последних рядах, около туалета.

Если рейс у вас недлительный, то правила следующие. Полюбоваться пейзажами точно не получится у крыла, в первом ряду вы не сможете поставить в ногах сумку. Это всё важно учитывать. Кроме того, если хотите поспать в полёте, то не садитесь на последний ряд.

При длительном полёте старайтесь садиться с наружного края. Так вы сможете в любой момент выйти и размяться. Не берите места в первом ряду, где подлокотники не откидываются. Кроме того, выбирайте так, чтобы одно из трёх мест рядом с вами было занято: так около вас точно не окажется мама с ребёнком.