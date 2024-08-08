Как уехать с курорта без обратного билета

Застрявшим без обратных билетов в Анапе россиянам можно попробовать добраться до аэропорта Минвод, а затем на поезде, встав в лист ожидания РЖД, объяснил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Также в беседе с газетой «Взгляд» он посоветовал не забывать о возможности уехать домой на автобусе.

Напомним, россияне оказались заблокированными в Анапе в связи с высокими ценами на билеты – на август оказались доступны только стыковочные рейсы, стоимость которых скакнула выше 70 тыс. рублей. Горин напомнил, что при поездке на отдых специалисты настоятельно советуют сразу приобретать обратные билеты, однако признал, что такая возможность есть не всегда.

Сегодня действительно фиксируется 20%-ный рост тарифов на билеты на южных направлениях. Цены сильно растут на фоне увеличения спроса, отметил вице-президент РСТ. Он напомнил, что в основном туристы на фоне действующих ограничений летают из адлерского аэропорта либо аэропорта Минвод.

«Что касается ЖД-поездов: мы напоминаем, что есть возможность встать в лист ожидания у российских железных дорог, такая функция появилась этим летом, — напомнил эксперт. — Это удобно, вы можете разместить свой заказ на всех действующих поездах, а в случае появления мест вам могут подтвердить билет», После подтверждения брони со стороны РЖД на оформление билета дается два часа, подчеркнул специалист. Сделать все это можно онлайн на сайте компании, напомнил он. Еще один способ добраться до дома – менее комфортные, но зато более дешевые автобусные перевозки, заключил Горин.

До этого в Альянсе турагентств призывали покупать обратные билеты перед поездкой на курорт, так как низкая стоимость перелета в одну сторону не гарантирует, что билеты назад будут по схожим ценам. Возмущения туристов там назвали необоснованными.

Авиаэксперты ранее предрекли скачок цен на авиабилеты в России.