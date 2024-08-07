Почему не стоит ехать на отдых без обратных билетов

Стало известно, что цены на билеты из Анапы в Москву сильно выросли: теперь, чтобы уехать из места отдыха в столицу, нужно заплатить более 70 тысяч рублей. Поэтому туристам стоит всегда заранее покупать билеты в обратную сторону, заявил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

«И каждый год люди едут с билетом в один конец: самолетом, поездом, бывает, и автобусом. Безусловно, мой настоятельный совет: ехать на отдых нужно только с билетами туда и обратно», – порекомендовал турэксперт.

Мкртчян рассказал, что некоторые россияне при планировании отпуска видят дешевые билеты на курорт и покупают только их, с полной уверенностью, что обратные билеты можно будет приобрести без финансовых затруднений.

Однако эксперт все же отметил, что большинство туристов заблаговременно покупают билеты в обе стороны. А те, кто этого не делают, показывают свою недальновидность, передает russian.rt.com.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств раскрыл, какое направления для отдыха в августе является самым бюджетным. По словам Мкртчяна, таким является Крым, так как это единственный регион, который в этом году по сравнению с 2023 годом поднял цены незначительно.