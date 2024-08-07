Эксперт объяснил, что делать в случае давки в аэропорту
Паника началась после хлопка на эскалаторе, из-за которого один из пассажиров воскликнул, что началась стрельба. Следственный комитет на транспорте начал проверку по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Хаминский отметил, что аэропорты являются режимными объектами, и их операторы обязаны обеспечивать безопасность пассажиров. По его словам, для этого должны использоваться технические средства, такие как камеры видеонаблюдения, которые позволяют контролировать пассажиропоток и при необходимости приостанавливать его. Также следует применять ограждения и управлять потоками пассажиров, как это делается в ситуациях с высоким пассажиропотоком.
Эксперт подчеркнул, что стоимость билета включает не только оплату за перелет, но и услуги на земле, которые предоставляют аэропорты. В случае, если ненадлежащее предоставление этих услуг приводит к травмам или другим последствиям для пассажиров, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований безопасности, резюмировал Хаминский в эфире «Радио КП».
До этого в конце июля в Кольцово также была огромная очередь из туристов из Турции из-за одновременного прилета сразу нескольких рейсов.