Эксперт объяснил, что делать в случае давки в аэропорту

Паника началась после хлопка на эскалаторе, из-за которого один из пассажиров воскликнул, что началась стрельба. Следственный комитет на транспорте начал проверку по статье 238 УК РФ, касающейся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Хаминский отметил, что аэропорты являются режимными объектами, и их операторы обязаны обеспечивать безопасность пассажиров. По его словам, для этого должны использоваться технические средства, такие как камеры видеонаблюдения, которые позволяют контролировать пассажиропоток и при необходимости приостанавливать его. Также следует применять ограждения и управлять потоками пассажиров, как это делается в ситуациях с высоким пассажиропотоком.

Эксперт подчеркнул, что стоимость билета включает не только оплату за перелет, но и услуги на земле, которые предоставляют аэропорты. В случае, если ненадлежащее предоставление этих услуг приводит к травмам или другим последствиям для пассажиров, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение требований безопасности, резюмировал Хаминский в эфире «Радио КП».

До этого в конце июля в Кольцово также была огромная очередь из туристов из Турции из-за одновременного прилета сразу нескольких рейсов.