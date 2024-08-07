Эксперт рассказал, как обезопасить себя от обмана в путешествии

Мошенники, рассчитывающие поживиться деньгами туристов, есть всегда. Но особенно много их в «горячий сезон» – летом. Эксперты рассказали MIR24.TV о том, какие уловки придумали курортные аферисты и как уберечь себя от потери денег и нервов на отдыхе.

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Завышение итоговой цены

Часто на курортах проворачивается схема с увеличением итоговой цены на услугу. Например, не так давно в Анапе женщину обманули на 5000 рублей из-за рисунка единорога на руке ее дочери. Уличные художники, предложив услугу, назвали небольшую цену. И только в конце уточнили, что стоимость была названа за квадратный сантиметр, а не за весь рисунок. Подобное можно встретить и в курортных магазинах: продавцы нередко указывают стоимость товара за 100 граммов, прописывая это условие мелким шрифтом. Так же поступают те, кто предлагает сделать фотографии на побережье (со зверями, в костюмах и т.п.): до съемки о цене ничего не говорится, а в конце называется баснословная сумма за каждый кадр.

Как себя обезопасить?

«Перед тем, как что-то купить или воспользоваться услугой, уточняйте, что входит в названную цену. Также не пользуйтесь услугами под предлогом подарка. Помните, что почти никто на улицах курортов не фотографирует с животными, не устраивает для Вас развлечения и представления бесплатно», – предупредил владелец туристической компании Борис Соколов.

Сайты-двойники

Наткнуться на аферистов можно еще во время планирования отпуска. Одна из популярных схем мошенничества – бронирование жилья через сайт-клон. Аферисты создают сайты отелей, которые почти невозможно отличить от оригинала. Мошенников в этой нише много, ведь то, что они якобы продают, нельзя увидеть вживую – туристы вынуждены доверять картинкам в интернете.

«На таких сайтах предлагают очень выгодные цены на номера или авиабилеты, но с одним нюансом – оплатить нужно сразу. Туристы переводят деньги, не замечая подвоха. Но при заселении выясняется, что брони на номер нет, а деньги были отданы мошенникам. Такая же схема существует с фейковыми сайтами известных авиакомпаний. Бывает так, что в выдаче поискового агрегатора именно клонированные сайты стоят на первых позициях», – рассказал основатель сервиса бронирования Алексей Черепахин.

Как распознать подвох?

Всегда должно настораживать, если просят перечислить всю сумму за бронирование сразу. Некоторые отели делают так в сезон, но чтобы убедиться, лучше позвонить на ресепшен и уточнить.

«Для особо осторожных туристов мошенники продумали такую схему: просят перечислить не всю сумму, а 10-15%. Человеку это кажется безопасным: за бронь, как правило, надо платить, а в случае обмана большой суммой он не рискует. Вот только «пять старушек – уже рубль». Обманув так 10 туристов, мошенник остается в немалом выигрыше», – уточнил эксперт.

Вот некоторые шаги, которые помогут быть внимательнее при бронировании:

Стоит все перепроверить, если предложение слишком выгодное относительно рынка. Будьте бдительны, если деньги просят перечислить на счет физического лица и при этом торопят, не давая сосредоточиться. Поищите больше отзывов об отеле и сайте. Проверьте другие контакты отеля, например, в соцсетях, и позвоните им напрямую. Пользуйтесь услугами авторитетного сервиса бронирования. Если обман уже случился – обратиться в правоохранительные органы. Полезно также будет осветить свой опыт в соцсетях, чтобы другие туристы не попались на эту удочку.

Несоответствие условий забронированного жилья

Страховой агент в сфере туризма Елена Копышева рассказала, с каким обманом можно столкнуться при выборе жилья на отдыхе.

Предлагаемое жилье оказывается не гостиницей, а апартаментами. В этом формате не всегда можно получить гостиничный сервис: скорее всего, не будет горничных, сотрудников на ресепшене и технического персонала (сантехников, электриков и т.д.) на случай нештатной ситуации. Некоторые апартаменты закрыты по ночам, и попасть туда в это время нельзя. Реклама отеля обещает пляж и достопримечательности в пяти минутах ходьбы. На деле может оказаться, что дорога займет 15-20 минут в лучшем случае. Одной из частых проблем на юге России является отсутствие воды в гостиницах и гостевых домах. Туристы могут столкнуться с ситуацией, когда вода не подается или постоянно отключается. Разумеется, они узнают об этом только на своем печальном опыте. Продавцы путевок и владельцы гостиниц могут умолчать и о таких неудобствах, как, например, стройка или ремонт дороги прямо под окнами отеля. Вряд ли в таких условиях получится хорошо отдохнуть. Иногда в гостинице продается на 5-10% больше мест, чем есть в наличии – эта схема называется «овербукинг». Гостиницы делают это для перестраховки, чтобы не остаться без гостей. Но по итогу кому-то из туристов может не достаться места.

«Чтобы не стать жертвой мошенничества и недобросовестной рекламы, перед бронированием жилья нужно внимательно изучать реальные отзывы о гостинице, прислушиваться к рекомендациям знакомых, напрямую пообщаться с владельцами отеля или гостевого дома. Защитить свои права в случае обмана можно с помощью правовой поддержки от страховой компании», – рассказала эксперт.

Экскурсия «не все включено»

Покупка экскурсий на улице часто приводит к дополнительным скрытым расходам. Гид называет привлекательную цену, а потом выясняется, что в нее входит только транспорт до места и услуги его сопровождения.

«Дополнительно приходится покупать входные билеты, экскурсионная программа может быть неполной, а сервис – некачественным. Чтобы этого избежать, рекомендуем обращаться к лицензионным гидам и покупать экскурсии у принимающих компаний», – поделилась турагент Наталья Фетисова.

По словам спикера, чаще всего жертвами мошенников на курортах становятся люди, которые ограничены во времени и не станут тратить его на общение с полицией. Поэтому официальных обращений о нарушенных правах в этой сфере будет меньше, чем реальных фактов. Особенно если речь идет не о жизни и здоровье, а только о небольших суммах денег. Поэтому стоит быть внимательными и прислушиваться к советам бывалых туристов и экспертов.