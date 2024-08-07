Как уместить идеальный гардероб для отпуска в небольшой чемодан

Отпуск — это время для отдыха и наслаждения, а не для лишних забот. Но часто сборы вызывают стресс, особенно когда дело касается багажа. Перемещение громоздких чемоданов, постоянное беспокойство о размере сумок, переплаты за перевес багажа — все это может омрачить долгожданный отпуск. К счастью, существуют способы, позволяющие собрать все необходимое в небольшой чемодан и наслаждаться поездкой без лишних хлопот. Бьюти-блогер Рия Гобунова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как составить идеальный гардероб для отпуска и компактно упаковать вещи.

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Как составить идеальный гардероб на отдых

По словам эксперта, чтобы собрать универсальный и красивый гардероб для отпуска, важно следовать следующим рекомендациям:

Выбирайте универсальные вещи, которые можно легко сочетать между собой. Например, нейтральные футболки, которые подойдут как к шортам, так и к джинсам, или легкие платья, которые можно носить и на пляж, и на вечернюю прогулку.

Обратите внимание на одежду, которую можно использовать в разных ситуациях. Например, легкий кардиган, который можно накинуть прохладным вечером или использовать как накидку в самолете.

Ограничьте количество обуви: выберите одну пару удобной повседневной обуви (например, кроссовки), одну пару для пляжа (например, сандалии) и одну пару для вечерних выходов (например, легкие туфли).

Выбирайте аксессуары, которые можно комбинировать с разными нарядами. Шляпы, очки, шарфы и украшения могут существенно разнообразить ваш гардероб, не занимая много места.

Не забудьте купальник и легкую спортивную одежду, если планируете активный отдых. Эти вещи обычно занимают немного места, но при этом необходимы для определенных видов отдыха.

— Исследуйте климатические условия и особенности культуры страны, куда направляетесь. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и позволит чувствовать себя комфортно в любой ситуации, — подчеркнула Горбунова.

Что не стоит брать с собой

Эксперт посоветовала избегать соблазна брать с собой слишком много вещей «на всякий случай».

— Достаточно нескольких универсальных комплектов, которые можно комбинировать между собой, — заверила собеседница «ВМ».

Также, по мнению бьюти-специалиста, дома можно оставить:

Полноразмерную косметику и средства гигиены: они занимают много места и добавляют вес. Лучше воспользоваться дорожными наборами или купить необходимые средства на месте.

Редко используемые гаджеты и электронику: оставьте дома громоздкие устройства и аксессуары, которые вы вряд ли будете использовать. Ограничьтесь смартфоном, зарядным устройством и, если необходимо, компактным ноутбуком или планшетом.

Ценные украшения и аксессуары: берите только те украшения, которые действительно планируете носить. Дорогие и громоздкие аксессуары лучше не брать с собой, чтобы не беспокоиться об их сохранности.

Несколько пар обуви одного типа: нет необходимости брать несколько пар одинаковых или схожих по назначению туфель. Достаточно одной универсальной пары для каждого вида активности.

Книги и тяжелые журналы: их можно заменить на электронные книги или планшеты, что значительно сэкономит место и вес.

— Следуя этим простым советам, вы сможете собрать все необходимое для отпуска в небольшой чемодан. Легкость и компактность вашего багажа подарят вам свободу и позволят наслаждаться отдыхом без лишних хлопот и забот, — отметила Горбунова.

Как правильно упаковать вещи в багаж

Чтобы уместить все в один чемодан, эксперт посоветовала использовать: