В Роспотребнадзоре рассказали о правилах безопасности на курортах

На отдыхе нужно соблюдать осторожность — это убережёт вас от проблем со здоровьем. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие правила безопасности нужно соблюдать на курортах.

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Эксперты советуют есть и пить только в тех заведениях, в которых соблюдаются санитарные нормы. Для мытья фруктов и овощей нужно использовать только кипячёную или бутилированную воду. Не стоит пробовать на улице продукты традиционной национальной кухни.

Купаться специалисты рекомендуют только в бассейнах и специальных водоёмах, около которых оборудована пляжная зона. Ложиться на песок без подстилки, а также ходить без обуви не следует.

Не покупайте меховые и кожаные изделия, а также животных и птиц у частных торговцев. Строго соблюдайте правила личной гигиены!