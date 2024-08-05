Инфекционист объяснил, как не заразиться ротавирусом на курортах

К различным кишечным инфекциям нужно относиться серьезно, поскольку они могут привести к летальному исходу, отметил в эфире НСН врач Евгений Тимаков.

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Чтобы не заразиться ротавирусом на курортах Черного моря, не нужно глотать морскую воду и купаться в неухоженных бассейнах, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с НСН. Он отметил, что россиянам необходимо брать с собой на отдых аптечку с лекарствами от отравлений.

Ранее российские туристы рассказали об антисанитарии на пляжах Черного моря. В беседе с «Южным Федеральным» россияне пожаловались на мусор, зловоние и постоянный источник инфекций из канализации. Особенное недовольство выразили люди, отдохнувшие в Адлере.

«Ротавирус – это не единственная инфекция, которой можно заразиться в любой курортной зоне. Антисанитарные состояния пляжей, канализация и так далее – это вопрос в кишечной палочке и других бактериальных инфекциях. Ротавирусная инфекция живет в основном в отелях, бассейнах, там, где может казаться, что все чисто. Когда мы едем отдыхать, нужно выбрать отель, осмотреть место, где будет находиться семья. Попросить провести нормальную уборку в номере, в первую очередь санузлах. Бассейн нужно посещать только при тех условиях, если за ним нормально ухаживают и работает система очистки. Если море грязное, то купаться там не рекомендуется, тем более глотать воду. Нужно иметь с собой аптечку со средствами, которые могут быть кишечными антисептиками, сорбенты, препараты от рвоты», – сказал Тимаков.



Он отметил, что к различным кишечным инфекциям нужно относиться серьезно, поскольку они могут привести к летальному исходу.

«Есть ротавирус, норовирус, энтеровирусные инфекции, сальмонеллы, чего только нет. К ним нужно относиться серьезно. Вопрос не в поносе, вопрос в обезвоживании, в нарушении работы почек и снижении объема циркулирующей крови... Это может привести к серьезным последствиям, вплоть до инвалидизации, летального исхода. Любая ситуация требует осмотра врача и терапии, восполняющей объем жидкости, в частности капельницы», – добавил собеседник НСН.



Ранее сообщалось, что причиной массового отравления детей в лагере «Огонек» в Светлогорске под Калининградом стал ротавирус. Смену пришлось приостановить досрочно, детей забрали родители. Были получены результаты исследования клинического материала от заболевших, а также смывов с объектов окружающей среды, передает «Радиоточка НСН».