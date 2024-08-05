Эксперт рассказал, что взять с собой в отпуск

Сколько футболок брать в отпуск? А стоит ли покупать новые туфли для отдыха?

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Подготовка к отпуску может стартовать за несколько месяцев до его начала. Выбрать место отдыха, купить билеты, забронировать гостиницу, при необходимости оформить визу - хлопоты, хоть и приятные, занимают немало времени. Также надо уделить внимание сбору чемодана. Как сделать этот процесс более рациональным, рассказывает в новом выпуске проекта "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

Что взять с собой в отпуск, который вы проводите в другом городе? Если на пляже вам будет достаточно купальника, парео и сланцев, то в городских джунглях понадобится более разнообразный набор вещей. Но все они должны укладываться в капсулу.

"Мы возьмём вещи, которые будут абсолютно сочетаться друг с другом, и из них сложим множество стильных и комфортных комплектов, - рассказывает Виктория Клочкова. - В отпуске наши образы должны быть чуть более нарядными и по-хорошему легкомысленными."



Какие именно вещи должны входить в отпускную капсулу? Какими универсальными аксессуарами стоит дополнить образы для городского отдыха? Об этом - смотрите в видео.

К слову, об обуви. Летом она должна быть и комфортной, и красивой. Как совместить эти два свойства, Виктория Клочкова рассказывала ранее. Также нам понадобится ещё один аксессуар на каждый день - сумка. Как из множества вариантов выбрать свой, смотрите здесь.