Как провести день в роскошном отеле с минимальными затратами

Стоимость бронирования номера в пятизвездочном отеле порой неприятно удивляет. Но опытные путешественники знают, что прикоснуться к роскоши можно без ущерба для бюджета с минимальными затратами.

«Мне нравятся роскошные бары при отелях ― дизайн, атмосфера и напитки. Я всегда добавляю посещение бара при отеле в свой маршрут. Несмотря на то что некоторые из них могут быть дорогими, стоит заглянуть в них», — объяснила HuffPost Джессика ван Доп Дехесус, основатель портала The Dining Traveler.



Рестораны и бары отелей, как правило, доступны для всех желающих — вам не обязательно быть постояльцем, чтобы погрузиться в атмосферу роскошного отдыха, заглянув на чашку кофе. К тому же, нередко они могут похвастаться первоклассным видом на город.

«Еще один способ добавить немного роскоши в свой отпуск — посетить спа-центр и заказать сеанс массажа», — рассказала изданию Кэти Макинтош, тревел-блогер.



Обратите внимание на счастливые часы и акции, кроме того, при заказе спа-процедур гости обычно получают доступ ко всей зоне спа, включая бассейн отеля.

Условия посещения важно заранее выяснить на ресепшене или по телефону — но если повезет, нужные вам подробности удастся найти на сайте гостиницы. Более того, некоторые сети предлагают посетить завтрак отеля в формате шведского стола, оплатив его стоимость. Подобные предложения никогда не рекламируют, но тем не менее отели заинтересованы в дополнительном доходе — стоит только уточнить, какие услуги доступны для тех, кто не является постояльцем.