Три причины запланировать отпуск на осень

Если летом отдохнуть удалось только за городом или в городских парках – не беда. О плюсах планирования полноценного отпуска на осень читателям RuNews24.ru расскажет эксперт по туризму, основатель турагентства «99евро» Татьяна Сапронова.

© runews24.ru

Причина 1. Раннее бронирование и план поездки

Времена «горящих» и выгодных путевок давно позади. Сегодня выигрывают те путешественники, которые планируют свой отдых заранее. Есть время составить маршрут, если речь идет не о пляжном отдыхе, наметить интересные места для посещения, выбрать наиболее популярные в стране развлечения. А также позаботиться об онлайн билетах в музей (например, в Музей будущего в Дубае билеты на текущий день и ближайшие 3-5 дней, как правило, раскуплены). При таком подходе отдых не получится скомканным, впечатления, скорее всего, будут яркие и приятные.

«Раннее бронирование – тоже очевидный плюс. Конечно, «страшилок» в интернете про форс-мажор, санкции и т. п. достаточно, но минимизировать риски помогут проверенные турагентства и туроператоры. В этом случае путешественник получает определенные гарантии, а также значительную экономию. Многим дальновидным туристам удается отдохнуть в топовых отелях с приличной скидкой исключительно благодаря раннему бронированию», - добавила эксперт.



Какие еще плюсы?

- комфортный перелет и удобные стыковки. Это будет особенно интересно семьям с детьми или путешественникам не из крупных городов;

- вариативность. В сезон отпусков многие рейтинговые отели находятся в стопе. Конечно, если отпуск планировать заранее, будет больше возможностей выбора локации, близости к морю, комфорта, детской анимации. Также в отелях очень быстро «разлетаются» семейные номера из 2 или 3 комнат, если это актуально, об этом тоже важно помнить.

Причина 2. Отсутствие акклиматизации, меньше отдыхающих

В высокий сезон сложно найти уединенные или малолюдные места, а вот осенью дети и студенты начинают учебный год и пляжи пустеют. Когда путешествие происходит из зимы в лето, организму нужно время, чтобы адаптироваться и привыкнуть к новому климату. Осенью никакого стресса нет, низких температур еще не было. Отпуск осенью – это всегда больше размерности, спокойствия, тишины. При этом, если выбирать российские курорты, еще будет тепло и на улице, и в море. Кроме отдыха на пляже, с комфортом можно посещать интересные места и достопримечательности.

Причина 3. Большой выбор стран и направлений

Если хочется моря и тепла, можно выбрать отдых на российских курортах. Прекрасное решение – комбинированный отдых горы+море с предоставленным трансфером. Также комфортно путешествовать осенью в Турцию – уже нет палящей изнуряющей жары, море теплое, гулять и наслаждаться отдыхом – одно удовольствие. Бархатный сезон открывают отели Египта и Эмиратов: здесь градусник, наконец, опустится ниже 40-50 градусов. Приятное сочетание цены и качества на Кубе, в Марокко, Израиле и многих других направлениях.