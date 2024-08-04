Куда в бархатный сезон лучше всего ехать отдыхать

Бархатный сезон считается отличным временем для того, чтобы провести свой отпуск. Погода еще достаточно комфортная для отдыха, но туристов меньше, чем летом, а цены ниже. NEWS.ru рассказывает, куда поехать на море осенью, во сколько это обойдется в 2024 году и где искать бонусы в виде скидок и спецпредложений.

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Что такое бархатный сезон на море

Бархатный сезон — это период времени (как правило, в сентябре), который наступает после окончания высокого сезона и длится по вторую половину октября (для некоторых зарубежных направлений это конец сентября — ноябрь).

Данное время считается одним из самых благоприятных для отдыха на море, особенно в субтропическом и средиземноморском климате, а также для экскурсионных туров. На юге России погода становится более мягкой и комфортной (не так жарко, как в июле и августе, но все еще тепло, в том числе и по ночам), а число туристов заметно сокращается. Как следствие, снижается и стоимость отдыха.

Как сейчас идут бронирования на бархатный сезон

Туроператоры отмечают высокий спрос на осенние туры.

«Продажи стартовали с превышением объемов по сравнению с тем же периодом прошлого года», — сообщили NEWS.ru в пресс-службе ANEX Tour.



В компании FUN&SUN заявили NEWS.ru, что спрос на отдых в бархатный сезон стабильный. Туристы стремятся забронировать отдых на это время заранее — за четыре месяца, добавили там.

Куда едут россияне во время бархартного сезона

По данным ANEX Tour, самым популярным направлением у россиян в бархатный сезон остается Турция. Уверенное второе место занимает Египет, который по сравнению с 2023 годом увеличил долю туристов. За ними следуют ОАЭ, Таиланд и Россия. Топ-5 самых популярных внутренних направлений во время бархатного сезона у россиян выглядит так: Краснодарский край, Калининградская область, Татарстан, Ленинградская область и Ставропольский край.

У туроператора «Русский Экспресс» в топе продаж туров на начало осени — ОАЭ и Турция с долей бронирования 25% и 17,5% соответственно от общего числа заявок, а также Россия (14%), Таиланд (7,5%), Китай (6,5%) и Мальдивы (6,5%). Немного отстают Кипр (3,5%) и Абхазия (3%).

Сколько стоит отдохнуть в бархатный сезон в 2024 году

По данным ANEX Tour, стоимость недельного тура в Турцию в середине сентября, включая перелет, проживание в отеле категории 4* по системе «все включено» стартует от 100 тысяч рублей на двоих. Аналогичный тур в Египет (с той лишь разницей, что звездность отеля чуть ниже — 3*) обойдется минимум в 119 тысяч рублей. Неделя отдыха в ОАЭ в сентябре стоит от 124 тысячи рублей (отель 3*, питание полупансион).

Юго-Восточная Азия, также пользующаяся спросом у россиян, вполне бюджетный вариант для тех, кто хочет продлить лето. Несмотря на круглогодичность направления, цены в период бархатного сезона здесь ниже, чем в разгар зимнего. Например, стоимость тура в Таиланд (12 ночей, отель 3*, завтраки) на двоих начинается от 166 тысяч рублей.

Курорты Краснодарского края в бархатный сезон тоже могут приятно порадовать ценами. Так, недельный тур в Сочи (отель 3*, без питания) стоит от 58 тысяч рублей на двоих.

По данным «Русского Экспресса», цены на пакетные предложения в Китай в сентябре с недельным проживанием в отелях 3–4* стартуют от 117,8 тысячи рублей на двоих. Аналогичный тур в Грецию (с одной пересадкой) обойдется минимум в 175 тысяч рублей.

Стоимость недельных туров для двоих на Кипр в отели 3–4* на завтраках начинается от 193,7 тысячи рублей. Забронировать недельный тур на Мальдивах можно от 252 тысяч рублей рублей на двоих (отели 4–5* на завтраках).

В чем особенности бархатного сезона для разных стран

В Греции продолжительность бархатного сезона зависит от региона. Так, на севере страны, на полуострове Халкидики, он длится, как правило, до 20-х чисел сентября, а на Крите можно купаться вплоть до начала ноября.

В ОАЭ с наступлением бархатного сезона начинает спадать летний зной. Погода еще жаркая, но уже намного комфортнее не только купаться и загорать, но также ездить на экскурсии, посещать парки развлечений и торговые центры. Дополнительный аргумент в пользу выбора этого направления — привлекательные цены и возможность получить апгрейд категории номера или типа питания.

В Турции снижение цен в сравнении с предложениями на лето ощутимо уже в сентябре, но чем ближе конец купального сезона, тем выше дисконт.

В FUN&SUN на время бархатного сезона советуют присмотреться к отелям на юге Анталийского побережья, в регионах. Например, в Сиде и Алании можно найти экономичные отели по соотношению цена — качество.

Также там рассказали, что в ряде отелей Сочи в период бархатного сезона дети отдыхают бесплатно (это нужно уточнять в турагентствах).

Самые большие скидки на проживание — до 40% — в Таиланде, где начало осени знаменуется переходом от сезона дождей к комфортной сухой погоде. Например, до 30 сентября действуют специальные предложения от популярных отелей Dusit Thani Laguna Phuket и Outrigger Surin Beach Resort (скидки 25%), Pullman Phuket Arcadia Karon Beach (скидка 20%), рассказали NEWS.ru в «Русском Экспрессе».

В Китае цены на отели заметно повышаются уже с 1 октября. Поэтому лучше бронировать туры в эту страну на первый месяц осени.

Любителям водных видов спорта — серферам и дайверам — самое время отправиться на Мальдивы. Цены на туры в начале осени значительно ниже, чем в разгар сезона.