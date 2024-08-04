Как компактно сложить вещи для отпуска в багажник машины

Многие семьи, путешествующие на машине, сталкиваются с нехваткой места в багажнике при загрузке вещей, собранных в летний отпуск. Чемпион Великобритании по игре «Тетрис» дал советы, как разложить чемоданы и сумки так, чтобы поместилось действительно много.

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Молодой человек с никнеймом DanV рекомендует определить и классифицировать свои вещи по размеру и типу, чтобы раздельно положить пляжную одежду, перекус и т. д. Все должно быть сложено компактно, без зазоров: мягкие предметы согнуть, одежду сложить. Игрок посоветовал не брать с собой ненужные вещи, такие как тяжелые куртки, так как во время летнего отдыха понадобятся шорты, сандалии и другая легкая одежда. Он отметил, что багажник – ограниченное пространство, и место там рано или поздно закончится.

Опрос, проведенный среди двух тысяч британцев одним из автопроизводителей, показал, что четверть из них испытывает трудности, когда складывает вещи в машину перед длительной поездкой. Каждый пятый признался, что ему приходилось оставлять что-то дома, так как места в багажнике не хватило на все. 12% отметили, что укладка вещей в машину – самая стрессовая часть поездки. Чуть менее 20% рассказали, что забытая вещь для отпуска стала причиной семейной ссоры, пишет The Daily Mail.

Ранее психотерапевт дала советы, когда лучше взять отпуск, а ее коллега объяснил, насколько важно брать отпуск именно летом.