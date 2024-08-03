Baza: во Внуково спешивший пассажир пересел на самолет, не покидая летного поля

В московском аэропорту Внуково спешивший пассажир пересел на самолет, не покидая летного поля. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

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Мужчина летел из Самары в Пермь с часовой пересадкой в Москве. Однако борт задержался и прилетел в столицу на 40 минут позже. Пассажир понимал, что не успеет выйти из салона, зайти в терминал, дойти до нужного выхода и сесть на самолет до Перми. Тогда он, выйдя из самолета, осмотрелся по сторонам, нашел борт до Перми, который стоял неподалеку, и пешком пошел к нему. Он уточнил у одного из пассажиров, точно ли это тот самый самолет, а затем зашел внутрь и занял свое место.

Затем пассажиру позвонили из авиакомпании и заявили, что нужно явиться в офис для переоформления билета, но он сказал, что успел на самолет. В Перми его встретили полицейские и привлекли к административной ответственности за нарушение правил транспортной безопасности

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