Туроператор оценил идею компенсировать цену авиабилетов за счет туркомпаний

На этой неделе не оставил журналистов без резонансных заявлений, а экспертов – без поводов для комментариев глава Комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Евгений Москвичев.

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Он предложил свое видение – как добиться снижения цен авиабилетов: часть собственной прибыли должны направлять на компенсацию стоимости авиаперевозки страховщики и туроператоры. По его словам, подобная практика используется в некоторых странах.

Руководитель одной из туроператорских компаний рассказал нам, что его буквально одолели представители СМИ, которым приходится терпеливо объяснять, что такая модель – нерабочая.

Доходность турбизнеса во внутреннем туризме даже еще более скромная, чем в выездном. Кроме того, для поездок по России абсолютное большинство туристов самостоятельно бронирует авиа и ж/д билеты, через туроператоров порой покупают только размещение в гостиницах. Поэтому объем продаж пакетных туров по стране минимален. Если инициативу депутата воплотят в законодательное решение, участникам туррынка так или иначе придется закладывать дополнительные расходы в стоимость своего продукта: в итоге больше заплатит конечный потребитель. То же относится и к страховым компаниям, если их обяжут дотировать авиаперевозки.

Добиваться удешевления авиабилетов нужно с помощью рыночных инструментов, считает специалист. Ввиду инфляции, роста цен на авиационное топливо, на комплектующие для самолетов – в 2–3 раза из-за действующих ограничений на их ввоз в РФ, дорожают и места на рейсах. При этом объем авиаперевозок в этом году может, по прогнозам авиационных властей, сократиться на 7% – со 105 млн до 98 млн пассажиров. Чтобы решить вопрос ценовой доступности авиабилетов, нужно увеличивать предложение на рынке. Кроме того, необходима господдержка авиаотрасли, а также туроператоров – заказчиков полетных программ по туристическим маршрутам.

Что касается других звучащих в последнее время предложений, например, установить верхний порог тарифов на авиабилеты, это приведет лишь к дефициту перевозки, так как авиакомпании попросту начнут уходить с нерентабельных направлений.