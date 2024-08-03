Фальшивые отзывы о гостинице не являются основанием для суда, ответил адвокат

Член Общественной палаты Москвы и почётный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что современные гостиничные агрегаторы и независимые интернет-площадки внимательно относятся к объективности интернет-отзывов, но эти отзывы не являются основанием для суда.

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«Что касается права, то если человек получает некачественную услугу, он не обращается к площадкам с отзывами, он обращается в суд. Если человек получил не ту услугу, которую ему обещали, тогда правовой путь у него только один — зафиксировать несоответствие услуг тому, что было заявлено отелем, написать претензию и пойти в суд», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.



По его словам, это обычная процедура, и основанием для такого разбирательства станет именно договор туриста с отелем.

Как пояснил Краснов, отзыв из интернета не будет являться основанием для разбирательств.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв посоветовал самостоятельным туристам соблюдать нормы законодательства.