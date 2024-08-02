Почему в путешествии лучше отказаться от уличной еды

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина посоветовала в путешествии чаще мыть руки и избегать уличной пищи, чтобы не отравиться.

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После купания в водоёмах необходимо принимать душ с мылом и прополаскивать рот, так как вода может быть загрязнена, посоветовала специалист в разговоре с РИАМО.

Кроме того, врач рекомендовала избегать блюд с сырыми ингредиентами, таких как тартар, шаурма и салаты, особенно в жаркую погоду.

«В ресторанах и кафе всегда обращайте внимание на чистоту заведения и персонала», — добавила Серёжин.



По её словам, важно, чтобы повар был в униформе, а его волосы были убраны. Также важна чистота столовых приборов.

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