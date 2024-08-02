Специалист дал советы, как избежать пищевого отравления во время отдыха

Большинство наших соотечественников с огромным нетерпением ждут отпуск, заранее и очень тщательно готовятся к путешествию, но… По мнению врача-эксперта медицинской компании «ЛабКвест» Веры Сережиной, это долгожданное событие может быть испорчено одним лишь пищевым отравлением.

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По словам эксперта, пищевые отравления в отпуске могут возникать по разным причинам. В первую очередь следует быть осторожным в транспорте – можно, например, протирать столики в поезде спиртовыми салфетками. Следующий важный фактор, на который нужно обратить внимание – качество воды. Если оно вызывает сомнения, то для гигиенических процедур лучше использовать только бутилированную воду, в том числе для чистки зубов.

Не следует забывать и о мерах профилактики: как можно чаще мыть руки, особенно перед едой и после возвращения с улицы или из водоема. Кроме того, Вера Сережина рекомендует избегать уличной еды, особенно блюд, которые лучше заправлять непосредственно перед употреблением.

«Это правило особенно актуально в жаркую погоду – при температуре 23-25 градусов в них могут размножаться стафилококки, что приведет к отравлению, даже если блюдо внешне и по вкусу не изменилось», – добавила эксперт.



Чтобы избежать отравления в кафе и ресторанах, Сережина советует обращать внимание на чистоту заведения и персонала. Не стоит также обедать там, где готовит и принимает деньги один и тот же человек – купюры – один из главных рассадников микробов.

Существуют свои правила и для любителей путешествовать на собственном авто, передает РИАМО. С собой следует брать продукты длительного хранения, одноразовую посуду, а также антибактериальные салфетки и достаточный запас чистой воды.

«К сожалению, даже при соблюдении всех мер предосторожности, риск отравления сохраняется. Поэтому в аптечке должны быть активированный уголь, регидрон и мягкие сорбенты. Эти препараты помогут уменьшить симптомы отравления и предотвратить обезвоживание», – заключила Сережина.



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