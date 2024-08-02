Кто имеет право занять подлокотник в самолете согласно этикету

Подлокотники в самолетах словно созданы для того, чтобы провоцировать конфликтные ситуации на борту. На те, что расположены между сидениями, приходится по два пассажира. Однако, согласно популярному среди экспертов по этикету мнению, никаких споров быть не должно: все однозначно.

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«В ряду с тремя сиденьями оба средних подлокотника предназначены для сидящего посередине. Путешественник у иллюминатора имеет в своем распоряжении стену, а путешественник у прохода — пространство прохода», — объяснила эксперт по этикету Джоди Смит в беседе с HuffPost.



При этом в ряду с двумя сиденьями средний подлокотник будет общим.

Хотя вариант, когда попутчики «зажали» вас с двух сторон без возможности облокотиться, не является нормой, некоторые специалисты склоняются к мнению, что ограничиться стоит одним подлокотником.

«Когда дело доходит до подлокотников, у среднего сиденья, как правило, есть выбор, но следует использовать только один подлокотник», — рассказала изданию эксперт по этикету Диана Готтсман.



Такое распределение кажется тем более логичным, если пассажир у прохода вынужден от него сторониться. В любом случае вы всегда можете попросить соседа о совместном использовании.