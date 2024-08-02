Врач напомнил о необходимости сдать анализы перед отпуском

Отправляясь в отпуск, мы помним о том, что должны забронировать отель, купить билеты, обновить гардероб и проверить чемодан перед отъездом. Но зачастую даже и не думаем о необходимости проверить состояние собственного организма, и в результате получаем отдых, испорченный внезапными проблемами со здоровьем.

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По мнению врача-эксперта медицинской компании «ЛабКвест» Веры Сережиной, перед поездкой стоит посетить врача-терапевта, который проведет общий осмотр и при необходимости даст направление на анализы для более полной диагностики.

«Он также измерит давление – крайне важно убедиться, что оно в норме, так как перелет и смена климата могут спровоцировать гипертонический криз. Помимо этого, терапевт может направить вас к другому специалисту, если будут показания», – отметила врач.



Вера Сережина добавила, что обязательно нужно посетить и стоматолога, ведь зубная боль может испортить любой отдых, а медицинские страховки часто не покрывают стоматологические услуги. Поэтому лучше проверить состояние зубов заранее, чтобы успеть пройти лечение, если это необходимо.

Также врач советует показаться отоларингологу, а женщинам еще и гинекологу, передает РИАМО. Кроме того, важно сдать некоторые анализы перед тем, как отправится путешествовать. Среди важнейших Вера Сережина назвала стандартное биохимическое обследование крови, клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, анализ мочи и анализ на определение микробиоты толстого кишечника.

«Стоит подготовиться к тому, что по результатам вышеперечисленных исследований врач может назначить дополнительные анализы, на которые стоит предусмотреть запас времени перед поездкой. Пренебрегать ими не стоит – позаботьтесь о своем здоровье заранее, чтобы ваш отпуск прошел без неприятных сюрпризов», – заключила специалист.



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