Что делать, если билетов на поезд не оказалось

В поездах Российских железных дорог пассажиры смогут пересаживаться на разные места в разные отрезки пути. Это позволит путешествовать, если билетов на нужный поезд по полному маршруту не оказалось. Как будет работать новый сервис и в чем его удобство для пассажиров, выясняла «Вечерняя Москва».

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Пересадка в поезде

Воспользоваться онлайн-услугой пересадки внутри поезда можно на официальном сайте компании. Система предложит пассажиру билеты в вагонах одного или разного класса обслуживания. Пересадки разрешат делать на станциях, где поезд останавливается не менее чем на пять минут, чтобы путешественники успевали переходить на новые места.

В компании привели пример работы новой услуги. Так, если в системе не будет билетов на полный маршрут в поезде Москва — Адлер, программа предложит составной маршрут в том же поезде с пересадкой в Ростове-на-Дону. Пассажир доедет от Москвы до места пересадки на месте в купейном вагоне, а от Ростова до Адлера — уже в другом вагоне класса СВ.

При оформлении поездки варианты с пересадкой будут отмечены предупреждением «Пересадка внутри поезда». Пассажиры будут получать несколько билетов, отдельных для каждого места. При посадке и перемене места требуется отдельная регистрация у проводников.

Ожидается, что сервис будут запускать поэтапно. С учетом высокого сезонного спроса на билеты на южном направлении в первую очередь он начнет работу на маршрутах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа и Москва — Новороссийск.

Другие нововведения

В июне РЖД запустили онлайн-сервис «Лист ожидания» для поездов дальнего следования. Пассажиры смогут покупать билеты на уже «распроданные» поезда, если в них появятся места: например, если добавили вагон или кто-то вернул билеты.

Кроме того, компания внесла изменения в правила перевозки животных после трагической гибели кота Твикса в январе 2024 года. Теперь кассиры будут информировать пассажиров о том, можно ли перевозить любимца в выбранном вагоне. Проводники и начальники будут знать, есть ли в вагонах животные. На каждого питомца потребуется обязательный билет. Также проводников обяжут искать хозяев потерявшихся животных, а если найти владельца не удастся, то животное передадут работникам вокзала на ближайшей станции.

Количество вагонов в поездах «Ласточка», которые курсируют на маршруте Кострома — Москва, увеличили в два раза. Изменения ввели в связи с тем, что с началом лета спрос на перевозки вырос.

В марте компания ввела скидку 15 процентов на путешествия в поездах для семей с несовершеннолетними детьми в честь Года семьи. Льгота действует в поездах дальнего следования и при едином заказе до четырех билетов. Также в течение осенне-зимнего и весеннего сезона можно купить билет для ребенка от 10 до 17 лет в купе двухэтажного поезда со скидкой 50 процентов.

В 2025 году РЖД планируют запустить мобильное суперприложение — SuperApp. Оно позволит покупать билеты на поезд и мероприятия, оплачивать туры и проживание в отеле и многое другое.