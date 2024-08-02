Член Общественной палаты города Москвы и почетный адвокат России Дмитрий Краснов рассказал, стоит ли доверять отзывам об отелях, которые публикуют на различных площадках.

По его словам, современные гостиничные агрегаторы и независимые интернет-площадки довольно трепетно относятся к объективности пользовательских оценок того или иного объекта.

Чаще всего бронь отеля россияне осуществляют через букинг-агрегаторы. На таком сайте нельзя оставить отзыв, если человек еще не заселился в отель или в первые дни пребывания. Оставить отзыв можно только по окончании оплаченного срока.

Что касается отзывов в приложениях-картах, то за их беспристрастностью следит модерация. Например, если у какого-то объекта появится крайне негативная оценка, то с пользователем свяжется модератор, чтобы выяснить, насколько объективным является его мнение. Отзывы будет удален, если он написан с подставного аккаунта.

Эксперт отметил, что отзывам на сайте самого отеля россияне обычно не доверяют.

"На своем ресурсе можно накручивать себе отзывы, говорить, какой же замечательный отель или замечательный курорт, а на самом деле он не совсем такой", — отметил юрист в комментарии Общественной Службе Новостей.



Краснов подчеркнул, что независимые букинг-агрегаторы и оценочные платформы заинтересованы в том, чтобы публикуемые у них отзывы были объективными, так как это обеспечивает им приток пользователей. Они используют разные меры для фильтрации подставных оценок от заинтересованных лиц, например от конкурентов.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить возможность заселения россиян в гостиницы и отели при предъявлении водительского удостоверения, передает «МИР 24».

Около 41 процента российских туристов забывают в отелях предметы одежды, четверть — электронику. О том, что россияне чаще всего теряют во время путешествий, рассказали в пресс-службе СДЭК.