Эксперт предупредил туристов о мошенниках при аренде жилья

При аренде жилья в путешествии есть риск нарваться на мошенников. Об этом Москве 24 рассказал агент по недвижимости Владимир Шмелев.

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По его словам, зачастую недобросовестные арендодатели используют уловку с подменой квартиры.

"На фото стильный интерьер и хороший ремонт, а в реальности все оказывается намного печальнее – унылая отделка и поломанная мебель", – отметил эксперт.



Чтобы избежать такой ситуации, стоит попросить арендодателей провести онлайн-экскурсию по квартире. Это поможет убедиться, что жилье соответствует ожиданиям, посоветовал Шмелев. Также специалист рассказал о случаях, когда недвижимость сдает не ее владелец.

"Недобросовестные люди надолго арендуют квартиру и без ведома собственника предлагают ее в субаренду. Так что тут не исключен сюрприз: в любой момент может объявиться сам владелец и попросить путешественников освободить помещение. Поэтому перед тем, как снять квартиру, нужно тщательно проверять документы", – Владимир Шмелев, агент по недвижимости.



Кроме того, хозяева могут обвинить съемщика в поломке мебели, техники и других предметов, даже если до его приезда они уже были в плохом состоянии.

"Чтобы не оказаться в такой ситуации, всегда нужно заключать акт приема-передачи помещения. В момент заселения тщательно все осмотреть, указать на все недостатки и зафиксировать их", – посоветовал специалист.



В целом риелтор порекомендовал искать жилье на специализированных сайтах-агрегаторах, так как они проводят верификацию пользователей и проверяют собственников. Кроме того, там можно ознакомиться с отзывами на квартиру.

"Еще сайты-агрегаторы удобны тем, что перечисляют ваши деньги арендодателю не ранее момента заселения", – добавил Шмелев.



Если же вы хотите снять жилье, которое нашли самостоятельно, попросите показать арендодателя документы на собственность и обязательно посмотрите его паспорт, заключил специалист.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил, что злоумышленники могут подделывать сайты по продаже билетов и бронированию отелей. По его словам, распознать фейковую страницу получится по ее названию: как правило, адрес отличается от настоящего буквой, точкой или тире.