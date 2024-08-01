Тревел-блогер раскрыла, как бесплатно превратить плацкартные места в купе

Чтобы превратить плацкартные места в купе, необходимо выкупить все четыре места с двумя нижними и двумя верхними полками и завесить их пледом или простыней, порекомендовала в беседе с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Турэксперт подчеркнула, что таким образом путешественники получат закрытую территорию в вагоне.

Лучше, конечно, приобретать обычные места в плацкартном вагоне, где две нижние и две верхние полки. Это тоже купе, только без дверей. В плацкарте есть возможность, выкупив все четыре места, сделать свое купе, просто повесив плед или простынь. И у вас будет закрытая территория, — пояснила Ансталь.



По мнению тревел-блогера, боковые полки не настолько комфортные. Она уточнила, что там в целом меньше места. Так, отметила Ансталь, спускаясь с верхней боковой полки человек фактически оказывается в проходе.

Боковые полки, на мой взгляд, не такие комфортные, там меньше места в целом. Если едете на верхней боковой полке, вам нужно спуститься. Вы, по факту, в проходе находитесь, — заключила эксперт.



Ансталь ранее рассказала, что популярными направлениями для осеннего отдыха являются Таиланд, Египет, Вьетнам, Шри-Ланка и Азия. В сентябре и октябре стоит посетить Мальдивы, в это время циклоны там уже пройдут, посоветовала турэксперт. Особенно, по ее словам, Мальдивы подходят для свадебного путешествия.