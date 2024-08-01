Что нужно уточнить у турагента о системе «все включено»

При бронировании отеля по системе "все включено" у турагента стоит уточнить ряд нюансов, рассказали "РГ" эксперты.

Прежде всего, нужно понимать, что отдых all inclusive везде разный, подчеркнули в компании туроператора Space Travel. Ни в одной стране нет строгих критериев, что должно входить или чего может не быть в этой концепции. Фактически наполнение "все включено" каждый отель или отельная сеть определяет самостоятельно, исходя из своей бизнес-модели. Например, в Турции all inclusive варьируется от круглосуточного питания с зарубежным премиальным алкоголем до просто трехразового питания с местными напитками не всегда хорошего качества.

Иногда "все включено" может ограничиваться законодательно. Допустим, в ОАЭ есть эмират Шарджа, в котором запрещен алкоголь. Следовательно, все отели на его территории предлагают только безалкогольный формат "все включено". Более того, если отель находится в другом эмирате, но его собственник житель Шарджи, то в таком отеле тоже никакого алкоголя не будет. Также в all inclusive питание далеко не всегда организуется в формате буфета - "шведского стола", говорят эксперты. Некоторые отели предлагают питание в ресторанах на своей территории по меню (формат а-ля карт) или договариваются с соседними ресторанами, что гости обедают или ужинают у них - формат dine around.

Также у турагента можно уточнить, какой досуг предлагает отель по системе all inclusive, сказала управляющий партнёр и основатель в компании "Премьер Туризм" Камила Велибекова. По ее словам, обычно туристам доступны утренние зарядки, йога, аквааэробика, пляжный волейбол и другие полезные занятия для поддержания тонуса. Если гость предпочитает индивидуальные тренировки, следует узнать о наличии фитнес-тренера, отметила она.

А еще вечерняя программа в некоторых отелях с all inclusive может включать в себя живую музыку, танцевальные шоу, театральные постановки, которые знакомят гостей с местными культурой и искусством, обратил внимание специалист по экзотическим направлениям, трэвел-блогер Дмитрий Лукьянчук. Он также отметил, что all inclusive - это формат отдыха, в большей степени подходящий для туристов, которые предпочитают довольно пассивный отдых и не заинтересованы покидать территорию отеля. В первую очередь, это родители с маленькими детьми, люди пожилого возраста, да и просто те, кому во время отдыха не хочется самим заботиться о разнообразии своего питания или о том, как провести вечер. Спокойный и расслабленный отдых, когда ни о чем не надо заботиться.

Между тем, системе all inclusive - больше 60 лет, напомнил доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков. Ее придумал основатель сети Club Med Жерар Блитц и запустил на курортах Карибских островов. Новый формат стал набирать популярность в экономический кризис. Отели боролись за клиентов, и внедряли систему "все включено". Клиенты выбирали такой формат отдыха, потому что он был оптимальным по соотношению цены и качества, хоть и не был дешевым. В Турции система "все включено" появилась в 80-е годы. Ее стали активно внедрять в массовом сегменте для немецких туристов, что и привело к буму all inclusive, который продолжается до сих пор.