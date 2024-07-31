Стало известно, сколько дней отпуска оптимально иметь каждые полгода

Согласно исследованиям, в среднем женщины хотят отдыхать 22 дня, а мужчины - 23.

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А вот по регионам цифры отличаются. Жители Москвы хотели бы отпуск длительностью 21 день, Петербурга - 22-23 дня, Нижегородской области - 28 дней (мужчины - 45, женщины - 17).

Свердловчане, ростовчане и краснодарцы будут рады 18 дням.

Также респонденты рассказали, как расслабляются и чем занимаются на отдыхе. 56 % - общаются с семьей и близкими, 53 % - путешествуют, 38 % - смотрят фильмы и занимаются хобби, 34 % - читают книги, 23 % - готовят, 19 % - занимаются спортом, 17 % - творчеством, а еще 15 % - играют.

Опрос проводился в течение всего июля текущего года, сообщает сервис Работа.ру.

Ранее жители Самары рассказали, кому часто приходится работать сверхурочно.