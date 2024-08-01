Психотерапевт рассказал, как правильно планировать отпуск

Врач-психотерапевт Ирина Крашкина порекомендовала делить отпуск на несколько частей для более качественного отдыха.

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Самое длительное время отдыха — две недели, оптимально брать их летом.

"Если говорить об общих подходах к тому, как хорошо отдохнуть, чтобы почувствовать, что ты действительно переключился и набрался впечатлений, то лучше всего делить период отдыха на несколько частей. Оптимально делить на два, а лучше на три этапа. Считается, что самое длительное время отдыха — две недели, оптимально брать в летнее время года", — сказала Крашкина.



Летом, благодаря длинному световому дню, отдых кажется длиннее, и вы сможете реализовать больше планов. За две недели можно выехать из своего города в другой регион или страну, набраться новых впечатлений и эмоций, будь то поездка на дачу, к морю или путешествие по достопримечательностям.

Оставшиеся две недели отпуска лучше брать в первом полугодии, например, весной, чтобы разорвать длинный рабочий период между январскими праздниками и майскими выходными.

"Хорошо, если четвертая неделя отпуска придется на осень. Дело в том, что психологически человеку легче, когда он понимает, что у него осталась там еще неделя или несколько дней отпуска, который он может позволить себе потратить на то, чтобы себя порадовать, либо посетить какие-то интересные для него места", — отметила врач в интервью РИАМО.



Август и октябрь будут самыми выгодными месяцами для отпуска в оставшийся период 2024 года, увеличить размер отпускных выплат можно, включив в период отдыха выходные дни. Об этом рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.