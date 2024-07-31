Турэксперт рассказал о возмещении денег при страховом случае

Родственники отдыхавшего на Кубе российского туриста потратили 700 тысяч рублей, чтобы спасти его от инвалидности. Мужчина получил серьезное повреждение спины, когда его накрыло волной в океане. Операцию нужно было сделать срочно, но страховая компания отказалась покрывать расходы. Что делать в такой ситуации, рассказал вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Он подчеркнул, что в этом случае нужно собрать все документы о расходах на лечение и по прибытии в Россию незамедлительно обратиться в суд. По мнению эксперта, это дело выигрышное — можно отсудить не только потраченные 700 тысяч, но и получить компенсацию за моральный ущерб и другие издержки.

По словам турэксперта, родственники могут получить через суд более миллиона рублей.

Мкртчян также добавил, что страховка не работает, если человек попал в неприятную ситуацию в состоянии алкогольного опьянения, но есть исключения.

"Когда вы пьяные, сели за руль и попали в аварию, страховка не работает, а когда вы сидели в баре, пили до самого утра, а под утро крыша бара упала на вас и вы пострадали, страховка работает", — подчеркнул собеседник 360.ru.



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