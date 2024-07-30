Болгария приостановит прием документов на визы в Москве и Петербурге

Болгария временно не будет принимать у туристов документы на шенгенские визы в Москве и Петербурге. Об этом сообщили в визовом центре VFS Global, являющемся официальным оператором страны.

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В Москве консульство Болгарии не будет принимать документы на визы типа С в период с 1 по 18 августа. В Северной столице ограничения будут действовать в более короткий промежуток: они вступят в силу также с начала месяца, но прием возобновят уже с 12 августа. Причем ранее офис в Петербурге уже успел раздать туристам слоты на эти сроки. Теперь заявителям нужно перезаписываться на новые даты.

VFS Global причин изменений не называют. По словам представителей визовых агентств, такие меры приняты в связи с переходом консульств Болгарии на новое программное обеспечение обработки заявлений на визы. Они высказывают опасения, что первоначальные сроки могут быть увеличены.

Ранее TourDom.ru писал, что Болгария начала выдавать шенгены с 1 апреля.