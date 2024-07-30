Как отдохнуть на природе в палатке и не пожалеть об этом

Лето – пора отпусков и активного отдыха на природе. Многие выбирают поход с палаткой, чтобы насладиться свежим воздухом, тишиной и красотой окружающего мира. Как правильно спланировать поход с палаткой и что нужно взять с собой, рассказала лектор Российского общества «Знание», эколог Альбина Скляр.

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«Начать следует с выбора места – будет интереснее, если вы отправитесь отдыхать с палаткой в окрестности каких-либо привлекательных природных достопримечательностей, чтобы иметь возможность совершать познавательные прогулки», – сказала эксперт в беседе с «ФедераПресс».



Также важно собрать необходимый набор вещей. В него входят одежда, обувь, в том числе сменная, медикаменты, фонарик, спички и другие предметы первой необходимости. Состав набора может варьироваться в зависимости от конкретного маршрута и погодных условий. При выборе продуктов питания эксперт рекомендует распределить их между участниками похода. Это позволит снизить нагрузку на каждого и избежать лишнего веса в рюкзаке.

Помимо этого, Альбина Скляр подчеркивает важность соблюдения правил безопасности при организации лагеря.

«Продукты следует хранить на расстоянии от лагеря, подвешенными на дереве, а костер всегда необходимо полностью затушить», – советует она.



Ранее сообщалось, что туристический поток по России текущим летом может превысить 44 млн поездок. Такие данные озвучили в правительстве РФ.