В путешествие с домашними животными: полный гид

Если собираясь в долгожданный отпуск вы в очередной столкнулись с осуждающим взглядом четвероного хвостатого питомца, задумайтесь, может быть поездка на автомобиле в новый город дружной мяукающей (или весело гавкающей) компанией – хорошая идея. Тем более, что Quto подготовил для вас подробнейшую инструкцию о том, как осуществить задуманное. Давайте сразу договоримся, шуток про механические устройства удержания животных, схожих с средневековыми пыточными орудиями не будет в комментариях. Тема всё-таки серьезная. Поэтому начнём с точки зрения правоохранителей.

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По закону

Как бы нелицеприятно это не звучало, согласно букве закона, перевозка домашнего животного приравнивается к перевозке груза. Поэтому все правила сводятся к небольшому списку:

– Питомец не должен ограничивать обзор водителю = не кладите котов на приборную панель и заднюю полку, как бы им того не хотелось – Животное не должно затруднять управление или нарушать устойчивость транспортного средства = праздношататься по салону четвероногому разрешать нельзя – Хвостатый не должен закрывать внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные знаки и препятствовать восприятию сигналов, подаваемых рукой = не представляем ситуацию, при которой это может случится, просто запомните.

Точные формулировки содержатся в ПДД пункт 23.3. Кроме того, любителям читать законы можем посоветовать Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586(ред. от 25.08.2021)"Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) В частности пункт 42, где написано, что в составе ручной клади можно перевозить животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если размеры указанных клеток (корзин, коробов, контейнеров и др.) отвечают требованиям, предусмотренным пунктом 36 настоящих Правил.

Личный опыт

Елена П

«Для себя я точно поняла, что путешествовать на автомобиле с питомцем, примерно тоже самое, что и с малолетним ребенком. Благо опыт есть и того и другого. Разница в том, что ребенка не посадишь на поводок, а пса сложно занять планшетом :) В остальном поездки очень похожи, как по процессу, так и подготовке»



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Несмотря на то, что правила выглядят очевидно, если не сказать большего, за их несоблюдение предусмотрена ответственность, административная, в виде штрафа в 500 рублей. При этом важно понимать, что касательно животных есть еще один штраф – если оставить питомца одного в закрытом автомобиле без присмотра, можно достучаться и до уголовной ответственности.

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Сохраняйте психологическое здоровье

Для этого важно подготовиться заранее и провести все необходимые телодвижения до того, как будет нажата кнопка «старт», а селектор КПП поставлен в положение D! Для начала решите, как вы будете перевозить питомца. Ответа может быть два: в переноске или на поводке. Переноска – более безопасный вид транспортировки, но, наверное, менее комфортный, ведь по сути всю дорогу кот или пес будут в одиночестве заперты в клетке. С другой стороны, некоторым животным так будет психологически комфортно. В любом случае, переноску нужно жестко закрепить, чтобы она не болталась в салоне. Поводок пристегивается либо к ремням безопасности, либо к любым неподвижным частям в автомобиле.

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В некоторых случаях, например, если собака крупной породы, а у вас кроссовер или универсал, можно оборудовать место для пса в багажнике, ограничив его перемещение. Впрочем, не забывайте и о себе: несколько часов в салоне заваленном багажом в угоду четвероногому, вольготно расположившемуся в багажном отделении, тоже так себе удовольствие от поездки. Резюмируя этот пункт, ориентируйтесь на прошлый опыт и характер питомца. Если ему комфортно проводить время в переноске – путь будет так.

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Оборудуйте место

Независимо то того, какой способ перевозки вы выбрали, место для четвероного нужно подготовить. В переноску положить любимый пледик и игрушки, возможно даже лакомство, чтобы занять. Но! Не кормите животное за два-четыре часа до поездки, ни к чему хорошему это не приведет. И аккуратнее с выбором игрушек в дорогу, лучше не брать пищалки, поверьте, они сведут вас с ума за несколько часов, а отнять будет не так просто. Если решили использовать поводок или шлейку, подумайте о том, как она будет закреплена и на чем будет сидеть четвероногий. Для этого (кроме пледика) можно использовать множество аксессуаров от специального мягкого кресла для животных, до гамаков и влагонепроницаемых подстилок. Тут, как говорится, поиск в помощь.

Личный опыт

Денис А

«Когда мы путешествуем с котом на дальние расстояния, то выбрали для себя неизменное правило — отправляться в путь в обед, чтобы в пути быть в то время, пока животное спит. Таким образом мы не нарушаем привычный ритм питомца, он спит, пока все на работе, и в дороге делает то же самое по привычке. Так всем спокойнее».



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Перед поездкой

Если это первое путешествие на автомобиле для питомца, то подготовить его к нему лучшее заранее. Начните с небольших поездок, на короткие расстояния. Так вы дадите животному привыкнуть к машине, а заодно поймете, как оно переносит дорогу. Важный момент – не заносите пса или кота в автомобиль на руках, дайте пройтись лапами, они для хвостатого – важный инструмент познавания мира. Также уделите внимание привыканию к месту обитания, будь то лежак или переноска. Познакомьте питомца с ними заблаговременно. Посмотрите, как он отнесется к этому месту. Главное, никакого насилия, если не понравилось, сделайте попытку немного позже. Накануне поездки не бесите зверя. Дайте собаке вдоволь нагуляться, а коту побыть одному (ну или погрызть тапки), чтобы питомец зарядился позитивом. Если нрав у животного... Холеричный, проконсультируйтесь с ветеринаром, какими успокоительными можно пользоваться и строго соблюдайте дозировку. Использовать «Драмину» на свое усмотрение не стоит, эффект может быть весьма удручающим. Возьмите с собой воду, миски для питья и корм в достаточном количестве.

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Для котов и мелких пород собак не забудьте про лотки с наполнителем или влаговпитывающие пеленки, а также влажные салфетки. В продаже есть даже памперсы для животных разных размеров – обратите внимание, дырка в памперсе предназначена для хвоста, а не чего либо другого!

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В дороге

Все готово к поездке, вещи уложены, питомец усажен, пассажиры заняли места и готовятся к взлету старту. Осталось немного – доехать. Планируйте маршрут с учетом остановок раз в три-четыре часа, если едете с собакой. Это предельное время нахождения в условной статике. После псу нужно погулять и размять лапы. Вам, кстати, тоже будет полезно. Несмотря на все соблазны не позволяйте животному вылезать мордой из открытого окна – пролетающие мимо предметы могут его травмировать, а резкое торможение – катапультировать в неизвестном направлении. Также ни при каких обстоятельствах не снимайте ошейник с биркой и вашими контактами (об этом мы забыли сказать на этапе подготовки, но вы же читаете статью до поездки, а не во время). И неважно, хорошо себя ведет питомиц или хулиганит –обстоятельства бывают разные.

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Во время остановок гуляйте с животным только на поводке, и выбирайте места вдали от трассы, точно не на заправках. Если оставляете хвостатого в машине, сократите время отсутствия до пяти минут, приоткройте окна для поступления воздуха и не забудьте оставить попить. Да, есть вам придется тоже в автомобиле, под протесты со стороны питомца. И помните, что во время движения развлекать животное нужно и очень важно. Главное, что это должен делать кто угодно, но не водитель. В остальном, относитесь ко всему с терпением и пониманием, ведь совсем не обязательно, что вашему четвероногому другу все должно нравится с первого взгляда. Может быть он домосед и предпочел бы повыть на луну на передержке, чем все это. P.S. Далеко не все гостиницы принимают постояльцев с животными, помните об этом.