Как выбрать самые удобные места в самолете

Самые удобные места в эконом-классе самолета расположены у аварийных выходов, рассказал KP.RU путешественник, PR-директор сервиса доставки еды к поездам и самолетам Тимур Юсупов. По его словам, большинство российских перевозчиков взимают деньги за выбор места.

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Безусловно, самые удобные в эконом-классе — у аварийных выходов. Здесь увеличенное пространство для ног. Но на взлете и посадке всю ручную кладь придется убрать на полки сверху, под сиденья на этом ряду складывать ничего нельзя, — объяснил эксперт.

Юсупов отметил, что на места у аварийных выходов не могут посадить детей, беременных женщин и пассажиров с животными, поскольку в случае ЧП должна быть возможность экстренно открыть дверь. Увеличенное пространство также есть в первом ряду эконом-класса, который расположен сразу за бизнес-классом.

Однозначно стоит доплатить на длинных перелетах. Лететь 8 часов на неудобном месте — то еще удовольствие, — подчеркнул специалист.



Плюсы сидения у прохода в том, что в любой момент можно пройтись по самолету, добавил Юсупов. Если хочется войти в самолет последним, а выйти первым, рекомендуется выбрать место в начале салона. Однако если выбрать место в конце самолета, будет более быстрый доступ к уборным, подытожил эксперт.

Ранее тревел-блогер, консультант по путешествиям Евгения Друкер рассказал, чтобы получить шенгенскую визу в 2024 году, необходимо приложить брони отеля и билетов. Эксперт отметил, что раньше это условие было необязательным, но сейчас это является доказательством, что человек действительно собирается полететь в другую страну.