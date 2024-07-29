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Торт, кипа и барабан: СКЖД за шесть месяцев вернула пассажирам более 2000 забытых вещей

С января по июнь 2024 года сервис забытых вещей СКЖД помог вернуть пассажирам 2173 различных предмета, которые они оставили в поездах дальнего следования.

Сервис СКЖД вернул своим пассажирам более 2000 забытых вещей
©  Don24.ru

Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, путешественники чаще всего забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки и зонты.

«Среди необычных вещей, оставленных пассажирами в поездах, – праздничный торт, маскарадная маска, кипа, барабан», – пишет источник.

Ранее сообщалось, что на Дону с 6 по 17 августа на перегоне Кадамовка – Усть-Донецкая изменится расписание электричек.

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