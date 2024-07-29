Сервис СКЖД вернул своим пассажирам более 2000 забытых вещей

С января по июнь 2024 года сервис забытых вещей СКЖД помог вернуть пассажирам 2173 различных предмета, которые они оставили в поездах дальнего следования.

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Как рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, путешественники чаще всего забывали сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним (наушники, зарядные устройства), а также головные уборы, очки и зонты.

«Среди необычных вещей, оставленных пассажирами в поездах, – праздничный торт, маскарадная маска, кипа, барабан», – пишет источник.



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