Как выбрать место для кемпинга, чтобы не пожалеть

Отдых дикарём, но с удобствами. Как выбрать место для кемпинга, чтобы не жалеть потом
Роскачество: кэмпинг может предоставить не только место для палатки. Всё больше россиян предпочитает отдыхать в относительной тишине и вдали от города, но при этом устраивать туалет в кустах или пить из лужи как-то не хочется. Для этого есть решение — арендовать место для кемпинга. Но и здесь можно ошибиться с выбором и испортить себе отдых.
Подходящее место для отдыха получится выбрать, если изучить информацию о лагере для кемпинга и какие услуги он предоставляет.
Какой бывает кемпинг?
На территории кемпинга можно разместить или арендовать:
- Мобильные дома;
- Бунгала;
- Каркасные или модульные здания;
- Кемпинговые палатки;
- Автодома;
- Караваны;
- Питчи (благоустроенные площадка для размещения палатки, для стоянки автомобиля, автодома или каравана).
Санитарные нормы кемпинга
- Санитарный блок находится от мест размещения на расстоянии 4,5 м;
- На 10 питчей предусмотрено более 2 туалетов и более 1 душевой кабины и умывальника;
- Рекомендуются раздельные санузлы для мужчин и женщин;
- Рекомендуется наличие блока с прачечной, местом для сушки одежды и обуви.
Обязательные зоны кемпинга
Жилая зона:
- На 1 туриста норма площади — более 6 кв. м;
- Расстояние от питча до санитарно-гигиенического блока не более 150 метров.
Административная зона:
- Административный пункт (служба приёма и размещения) работает как ресепшен в отеле — предоставляет информацию об услугах и решает различные хозяйственные проблемы;
- Должна быть круглосуточная связь туристов с администратором (по телефону, рации или Сети).
Дополнительные зоны:
- Зона питания;
- Зона отдыха и активного отдыха с детской площадкой;
- Зона со мусоросборными контейнерами.
Какие услуги могут оказывать в кемпинге
Основная и обязательная услуга — предоставление питча в аренду, сообщило Роскачество.
Дополнительные услуги:
- Питание и обустройство мест для самостоятельного приготовления пищи (кухни, места для костров, мангалов и барбекю);
- Торговля товарами и сувенирами;
- Обслуживание туристов (прокат оборудования, снаряжения и инвентаря);
- Организация экскурсий, культурно-досуговых мероприятий и развлечений;
- Физкультурно-оздоровительные услуги (места отдыха туристов);
- Фото и киносъёмка;
- Присмотр за детьми и прочее.
Требования к точкам подключения
К инженерным сетям коммуникации (половина питчей оборудована точками подключения к энергоснабжению — 1 розетка на 1 питч).
К водоснабжению:
- На место залива чистой питьевой воды есть запорный кран и гибкий шланг длиннее 6 м;
- Есть место слива «серой» воды (сточной воды от умывальников, раковин, душей). Для слива тазов есть отдельная площадка — с удобным заездом, размером не менее 3 на 9 м, со специальной воронкой или потоком;
- Место слива сточных вод от туалетов и обслуживания кассет биотуалетов располагается отдельно от общих или гостевых санузлов.
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