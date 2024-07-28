Как выбрать место для кемпинга, чтобы не пожалеть

Роскачество: кэмпинг может предоставить не только место для палатки. Всё больше россиян предпочитает отдыхать в относительной тишине и вдали от города, но при этом устраивать туалет в кустах или пить из лужи как-то не хочется. Для этого есть решение — арендовать место для кемпинга. Но и здесь можно ошибиться с выбором и испортить себе отдых.

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Подходящее место для отдыха получится выбрать, если изучить информацию о лагере для кемпинга и какие услуги он предоставляет.

Какой бывает кемпинг?

На территории кемпинга можно разместить или арендовать:

Мобильные дома;

Бунгала;

Каркасные или модульные здания;

Кемпинговые палатки;

Автодома;

Караваны;

Питчи (благоустроенные площадка для размещения палатки, для стоянки автомобиля, автодома или каравана).

Санитарные нормы кемпинга

Санитарный блок находится от мест размещения на расстоянии 4,5 м;

На 10 питчей предусмотрено более 2 туалетов и более 1 душевой кабины и умывальника;

Рекомендуются раздельные санузлы для мужчин и женщин;

Рекомендуется наличие блока с прачечной, местом для сушки одежды и обуви.

Обязательные зоны кемпинга

Жилая зона:

На 1 туриста норма площади — более 6 кв. м;

Расстояние от питча до санитарно-гигиенического блока не более 150 метров.

Административная зона:

Административный пункт (служба приёма и размещения) работает как ресепшен в отеле — предоставляет информацию об услугах и решает различные хозяйственные проблемы;

Должна быть круглосуточная связь туристов с администратором (по телефону, рации или Сети).

Дополнительные зоны:

Зона питания;

Зона отдыха и активного отдыха с детской площадкой;

Зона со мусоросборными контейнерами.

Какие услуги могут оказывать в кемпинге

Основная и обязательная услуга — предоставление питча в аренду, сообщило Роскачество.

Дополнительные услуги:

Питание и обустройство мест для самостоятельного приготовления пищи (кухни, места для костров, мангалов и барбекю);

Торговля товарами и сувенирами;

Обслуживание туристов (прокат оборудования, снаряжения и инвентаря);

Организация экскурсий, культурно-досуговых мероприятий и развлечений;

Физкультурно-оздоровительные услуги (места отдыха туристов);

Фото и киносъёмка;

Присмотр за детьми и прочее.

Требования к точкам подключения

К инженерным сетям коммуникации (половина питчей оборудована точками подключения к энергоснабжению — 1 розетка на 1 питч).

К водоснабжению:

На место залива чистой питьевой воды есть запорный кран и гибкий шланг длиннее 6 м;

Есть место слива «серой» воды (сточной воды от умывальников, раковин, душей). Для слива тазов есть отдельная площадка — с удобным заездом, размером не менее 3 на 9 м, со специальной воронкой или потоком;

Место слива сточных вод от туалетов и обслуживания кассет биотуалетов располагается отдельно от общих или гостевых санузлов.

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