Эксперт дал советы, как сэкономить в путешествии

Существует несколько интересных методов, которые позволят туристам сэкономить в путешествии. Их перечислил в разговоре с «Лентой.ру» руководитель визового центра Visasam.ru Борис Соколов.

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Первый лайфхак — специалист призвал отдыхающих не заниматься шоппингом и покупкой сувениров в первые же дни путешествия. Это важно, поскольку к концу отдыха у людей разовьется насмотренность, они будут знать реальные цены в стране пребывания и магазины, где можно более выгодно потратить деньги.

Второй совет — отходить подальше от популярный мест и туристических маршрутов. По словам Соколова, в таких местах цены специально завышают в 1,5–2 раза, в других локациях интересующие туристов товары и продукты могут продаваться дешевле.

В-третьих, можно изучить маршруты общественного транспорта, чтобы не брать такси каждый раз по дороге к какой-либо из достопримечательностей. Если в городе есть метро, лучше воспользоваться им, что поможет избежать потенциальных пробок, рекомендовал эксперт.

«Не меняйте валюту и деньги в аэропорту или отеле. Там, как правило, самый невыгодный курс. По прилету поменяйте минимально необходимую сумму, а остальное меняйте в центре города, где много банков и обменников с хорошим курсом», — добавил Борис Соколов.



Также эксперт предложил туристам покупать билеты в музеи, аквапарки и прочие места онлайн — за счет этого можно получить скидку.