Не ходите по лесам одни: как обезопасить себя и не заблудиться

Не ходите, грибники, по лесам одни: как обезопасить себя и не заблудиться
Во Владимирской области спасатели и волонтеры почти два дня искали заблудившуюся бабушку. О том, как не потеряться в лесу и что с собой лучше взять, рассказывают сотрудники спецотрядов.
В отличие от большинства пропадающих в лесах людей 81-летняя пенсионерка — не охотница за грибами и ягодами. Женщина страдает возрастными изменениями психологического здоровья, поэтому ее поиск был особенно тревожным и требовал оперативных действий от спецслужб и волонтеров. История поисков закончилась благополучно — бабушку нашли, передали медикам и близким.
Кинолог Пожарно-спасательного центра Москвы Наталья Стародубцева работает с четвероногими напарниками. Их специализация — поиск людей в лесах и во время обрушений.
"В 2008 году под обломками обрушившегося при реконструкции здания Рич нашел строителя, — вспоминает один из счастливых случаев спасения кинолог."
Летом, по словам Стародубцевой, у спасателей и их четвероногих напарников бывает и по четыре выезда в день. Стандартная история: пошли в лес по грибы и ягоды, заблудились, не смогли выйти, телефон либо не ловит, либо разрядился.
"Собаки — незаменимые помощники во время поисков в труднодоступных местах. Тех, кто потерялся, находят и сообщают об этом лаем. А уже дальше пострадавшим оказываем необходимую помощь", — говорит Наталья.
Спасатель напоминает тем, кто планирует походы в лес: всегда берите с собой зарядные блоки, а телефон заранее проверяйте перед выходом, чтобы его энергии хватило на максимум часов. Заботиться надо не только о людях, но и о питомцах, с которыми горожане уходят на природу. Среди случаев спасения в практике Натальи был эпизод на Большом Очаковском пруду. Тогда из воды вытащили собаку.
"Ей оказалось около 14 лет. Видимо, решила попить и оступилась", — рассказала Стародубцева.
Прямая речь
Юлия Тихонова, кинолог аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра:
"Человек может пойти погулять или отправиться за ягодами и грибами, увлечься сбором и буквально на несколько минут отвлечься от запоминания дороги. И вот уже найти путь назад достаточно сложно. Бывает, что человек «застревает» в лесу, если произошел несчастный случай. Например, упал и повредил ногу или ему внезапно стало плохо. В любом из описанных выше случаев актуален главный совет — не поддаваться панике и следовать несложному алгоритму из основных правил."
Советы специалистов
В столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности дали советы, как избежать неприятностей и не потеряться в лесу.
- Прежде чем отправиться в лес, сообщите о своем маршруте и времени возвращения родным и близким, соседям или друзьям;
- Перед походом пополните баланс сотового телефона и проверьте заряд батареи. Лучше взять запасной пауэр-банк. При поиске сети мобильные телефоны могут быстрее разряжаться. Проверьте наличие проводов для подключения к зарядному блоку. Разряженный телефон значительно усложняет спасателям работу, так как отсутствует связь с потерявшимся;
- Возьмите с собой свисток, если есть возможность, компас и навигатор, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, нужно иметь при себе медикаменты;
- Одевайтесь ярко. Лучше всего в рыжие, красные, желтые, белые цвета. Кроме того, можно наклеить светоотражающие полоски или рисунки. Если вы будете в камуфляже, вас могут не найти, даже если вы будете находиться совсем близко. Защитные цвета скрывают человека в густой листве. От одежды темных тонов или цвета хаки тоже лучше отказаться, так как в ней потерявшихся становится труднее различить среди зелени;
- Старайтесь запоминать по пути как можно больше предметов-ориентиров: необычные деревья, скалы, камни и т.д. Тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.