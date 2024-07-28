Не ходите по лесам одни: как обезопасить себя и не заблудиться

Во Владимирской области спасатели и волонтеры почти два дня искали заблудившуюся бабушку. О том, как не потеряться в лесу и что с собой лучше взять, рассказывают сотрудники спецотрядов.

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В отличие от большинства пропадающих в лесах людей 81-летняя пенсионерка — не охотница за грибами и ягодами. Женщина страдает возрастными изменениями психологического здоровья, поэтому ее поиск был особенно тревожным и требовал оперативных действий от спецслужб и волонтеров. История поисков закончилась благополучно — бабушку нашли, передали медикам и близким.

Кинолог Пожарно-спасательного центра Москвы Наталья Стародубцева работает с четвероногими напарниками. Их специализация — поиск людей в лесах и во время обрушений.

"В 2008 году под обломками обрушившегося при реконструкции здания Рич нашел строителя, — вспоминает один из счастливых случаев спасения кинолог."



Летом, по словам Стародубцевой, у спасателей и их четвероногих напарников бывает и по четыре выезда в день. Стандартная история: пошли в лес по грибы и ягоды, заблудились, не смогли выйти, телефон либо не ловит, либо разрядился.

"Собаки — незаменимые помощники во время поисков в труднодоступных местах. Тех, кто потерялся, находят и сообщают об этом лаем. А уже дальше пострадавшим оказываем необходимую помощь", — говорит Наталья.



Спасатель напоминает тем, кто планирует походы в лес: всегда берите с собой зарядные блоки, а телефон заранее проверяйте перед выходом, чтобы его энергии хватило на максимум часов. Заботиться надо не только о людях, но и о питомцах, с которыми горожане уходят на природу. Среди случаев спасения в практике Натальи был эпизод на Большом Очаковском пруду. Тогда из воды вытащили собаку.

"Ей оказалось около 14 лет. Видимо, решила попить и оступилась", — рассказала Стародубцева.



Прямая речь

Юлия Тихонова, кинолог аварийно-спасательного отряда №6 Пожарно-спасательного центра:

"Человек может пойти погулять или отправиться за ягодами и грибами, увлечься сбором и буквально на несколько минут отвлечься от запоминания дороги. И вот уже найти путь назад достаточно сложно. Бывает, что человек «застревает» в лесу, если произошел несчастный случай. Например, упал и повредил ногу или ему внезапно стало плохо. В любом из описанных выше случаев актуален главный совет — не поддаваться панике и следовать несложному алгоритму из основных правил."



Советы специалистов

В столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности дали советы, как избежать неприятностей и не потеряться в лесу.