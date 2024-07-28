Платные дороги в 2024-м: как можно сэкономить, но доехать быстро

С каждым годом в России появляется все больше платных дорог. Они имеют хорошее покрытие, освещение, зоны для отдыха водителей. А главное, на таких дрогах нет перекрестков, пешеходных переходов и светофоров. Плюс сейчас на некоторых платных магистралях разрешенная максимальная скорость составляет 130 км/ч. Однако путешествие по платным дорогам — удовольствие не дешевое. Как можно сэкономить, отправляясь в путешествие по магистралям, и в сколько обойдется поездка из одного города в другой — в материале NEWS.ru.

Платные дороги: где уже есть и какие скоро появятся

В России в 2024 году платные магистрали соединяют между собой не только важнейшие города, но иногда находятся и в самих мегаполисах. В частности, в Москве уже сейчас действует две городские платные трассы — Московский скоростной диаметр, который соединяет юг и север города (с ответвлением на трассу М-12 «Восток») и проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта).

А через несколько лет добавятся еще три платные трассы. Первая свяжет район Покровское-Стрешнево с Хорошево-Мневники в обход Волоколамского шоссе. Вторая соединит Москва-Сити с северными районами и Ленинградским шоссе, а третья пройдет от промзоны ЗИЛ на юго-запад города. Есть своя платная дорога и в Санкт-Петербурге.

Главные платные дороги в России:

М-1 «Беларусь»: от Москвы до границы с Республикой Беларусь (456 км, платные — 33 км);

М-3 «Украина»: от Москвы до Брянска (510 км, платные — 70 км);

М-4 «Дон»: от Москвы до Новороссийска (1930 км, платные — 1105 км);

М-11 «Нева»: от Москвы до Санкт-Петербурга (669 км);

М-12 «Восток»: от Москвы до Казани (810 км);

ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога): дальний объезд Москвы (336,5 км, платные — 260 км);

МСД (Московский скоростной диаметр): Москва (68 км);

Проспект Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта): Москва (9,8 км);

Северный обход Одинцово: Московская область (18,5 км);

ЗСД (Западный скоростной диаметр): Санкт-Петербург (46,6 км);

Восточный выезд из Уфы (13,9 км);

Обход Тольятти (99,7 км).

По сообщению «Автодора», самой популярной платной трассой в России является дорога из Москвы к Черному морю — М-4 «Дон». Так, в августе по сравнению с февралем трафик легковых машин на этой магистрали возрастает почти в шесть раз.

В ближайшие годы количество платных магистралей и длина автобанов заметно вырастет. Помимо трех новых платных дорог в Москве появятся и другие. Например, к 2029 году должна заработать долгожданная трасса, которая свяжет черноморские Сочи и Джубгу (соединение с М-4 «Дон»). Ведь сейчас дорога от Сочи до М-4, Геленджика и далее до Новороссийска идет по узкому серпантину, который проложен в горах. На этой дороге много пешеходных переходов и перекрестков, по ней постоянно едут грузовики и автобусы, плюс на многих участках есть ограничение скорости. В результате дорога занимает в летнее время 8–10 часов. После запуска новой платной трассы время в пути сократится до 2 часов.

Кроме того, должна быть продлена и платная трасса М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань. Ее должны продлить до Екатеринбурга, а затем и до Тюмени.

Цена поездки по платным дорогам (понедельник — четверг / пятница — воскресенье или в праздничные дни)

Санкт-Петербург — Краснодар, Сочи, Геленджик и другие города Черноморского побережья: 7480/8560 руб. + отдельно тарифицируется участок от Солнечногорска до Москвы (от 680 руб. до 1400 руб.)

Санкт-Петербург — Москва: 3230/3450 руб. (плюс плата за участок от Солнечногорска до Москвы: от 680 руб. до 1400 руб.)

Москва — Казань (аэропорт): 4816/4816 руб.

Казань — Сочи (без заезда в Москву, частично по бесплатным дорогам): 2394 2674 руб.

Москва — Краснодар: 4250/5110 руб.

Как можно сэкономить на платных дорогах

Транспондер

Главным помощником водителей при путешествии по платным автомагистралям является транспондер — благодаря этому устройству можно без остановок проезжать пункты оплаты и не тратить время на кассе (а в часы пик там могут быть очереди). А иногда владельцы транспондеров еще и платят гораздо меньше. Например, в Санкт-Петербурге при проезде по Западному скоростному диаметру с юга на север обладатель транспондера заплатит 449 рублей, а вот если транспондера нет — уже 1000 рублей.

Однако большинство платных трасс в России обслуживается компанией «Автодор». А она не предлагает специальных тарифов при оплате транспондером. Вместо этого у «Автодора» есть так называемая программа лояльности — если использовать транспондеры T-Pass, то можно зарабатывать баллы на личный счет. И уже затем обменивать их на скидку. Скидка может быть от 3% до 15%, но действует она только в течение одного календарного месяца. Чтобы заработать баллы на 15%-ю скидку, нужно два раза проехать по М-12 «Восток» от Москвы до Казани или три раза по М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара.

Цена транспондера T-Pass — 4–5 тыс. рублей. Поэтому если вы живете, например, в Санкт-Петербурге и планируете лишь единожды доехать до Сочи, то в покупке транспондера от «Автодора» большого смысла нет. Выгоднее будет приобрести транспортер для питерского Западного скоростного диаметра за 1500 рублей, ведь им тоже можно платить при проезде по любым платным дорогам в России.

Если же у вас нет транспондера, то можно сэкономить и не покупать его. А взять в аренду. Такую услугу предлагает, например, «Автодор» в своих Центрах поддержки и обслуживания. Цена аренды — пять рублей в сутки (то есть в месяц — 150 рублей).

Время и скорость

Второй способ сэкономить на трассах «Автодора» — это путешествовать в понедельник — четверг, так как дорога в пятницу, субботу и воскресенье будет стоить на 20% дороже. И если выбрать «правильные» дни для поездок, то на дороге Москва — Черное море и обратно можно сэкономить 1720 рублей.

Можно также приобрести абонементы на проезд по платным дорогам — такую услугу предлагает «Автодор», оператор петербургского ЗСД, и пр. В этом случае вы заранее оплачиваете 5, 10, 20 или даже 50 поездок на определенном участке. Но действует такой абонемент ограниченное количество дней (30, 45 или 90). Такой способ сэкономить на платных дорогах подходит только, если ездить по магистрали постоянно.

И, конечно, не забывайте про расход топлива. Сейчас, например, на М-4 «Дон» можно ехать со скоростью 110 км/ч. Однако учитывая, что в России за превышение скорости до 20 км/ч водителей не наказывают, часто машины едут со скоростью порядка 130 км/ч. Однако нужно помнить, что при таком режиме движения расход топлива заметно увеличивается.

Многое зависит от автомобиля и его аэродинамических особенностей. Но, например, у кроссовера с двухлитровым бензиновым двигателем при движении на 130 км/ч расход может быть на два-три литра больше по сравнению со 110 км/ч. А это значит, что при поездке из Москвы к Черному морю и обратно (около 3200 км) вы можете сэкономить в общей сложности 60–100 литров бензина.

Кардинальные способы экономии

Кстати, резко сократить расходы при путешествии можно, приобретя электромобиль. Во-первых, стоимость электричества заметно меньше, чем бензина. А во-вторых, обладатели электрокаров не платят за проезд по платным магистралям! Правда, путешествуя на большие расстояния, нужно помнить, что зарядка электромобилей занимает много времени.

Ну и, разумеется, можно сэкономить, если двигаться по бесплатным дорогам. Правда, такой путь потребует заметно больше времени. Поездка из Москвы до Черного моря по бесплатным дорогам может быть дольше на шесть — восемь часов, а из Москвы в Питер — на три — пять часов.