Как изменятся цены на отдых с 1 августа

Авиабилеты с 1 августа заметно подорожают из-за решения Росавиации о повышении ставки сборов с авиаперевозчиков, предупредил профессор, заведующий кафедрой Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Алексей Чудновский. Его слова приводит Финансы Mail.ru.

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Согласно прогнозам, себестоимость билетов на внутренние рейсы вырастет на 30%, на международные — на 50%.

Стоимость ЖД билетов со следующего месяца также увеличится. По словам Чудновского, перевозки в дальнем следовании в вагонах СВ и купе всех категорий поездов подорожают на порядка 20% по сравнению с началом июня.

Скидок на отдых в отелях пляжных курортов в августе ждать не стоит, отметил профессор. Традиционно последний месяц лето является самым востребованным и, соответственно, самым дорогим.

На дискаунты до 20% можно рассчитывать в конце августа, рассуждает Чудновский. Однако в бархатный сезон цены на курортах снова подскочат, добавил эксперт.

В топ-5 самых доступных морских направлений для отдыха в начале августа входят Анапа, Большой Сочи, Абхазия, Хайнань и ОАЭ.