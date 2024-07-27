От каких продуктов нужно отказаться перед полетом и в самолете

Диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие продукты нельзя употреблять перед путешествием на самолете и на борту, сообщает издание РИА Новости.

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«Первое, что не стоит употреблять: чай или кофе», - отметил специалист.



По его словам, от этих напитков лучше отказаться и во время полета, поскольку они приводят к обезвоживанию. Стоит заменить их на обычную воду без газа.

Помимо этого, эксперт советует избегать жирной и копченой пищи и газированных напитков. Все дело в том, что во время полета наш желудок сжимается, места в нем становится меньше.

Бобовые и десерты тоже необходимо временно убрать из рациона, чтобы не столкнуться со вздутием живота.

И, конечно же, не нужно налегать на алкоголь, негативный эффект от которого усиливается на боту самолета, а печень получает дополнительную нагрузку.