Закрытый бассейн, дожди и тараканы: как вернуть деньги за испорченный отпуск

Планирование путешествия — задача непростая и довольно утомительная. Гораздо проще обратиться к туроператорам, которые возьмут на себя всю организацию. Однако не всегда путешествия оправдывают ожидания. Отель оказывается не таким уж хорошим, погода в дни отдыха портится, а выезды к достопримечательностям отменяются. Кто несет ответственность за испорченное путешествие и в каких случаях предусмотрена компенсация — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Договор об оказании услуг

Ответственность перед туристом несет туроператор, который занимается организацией путешествия. Поэтому обращаться с претензиями следует именно к нему. Турагент, в свою очередь, не несет никакой ответственности, так как в его задачи входит лишь реклама путевок.

При этом в обязанности туроператора входит не только организация поездки, но и предоставление клиенту полной информации о предстоящем путешествии. По закону «Об основах туристской деятельности в РФ» туристу должны выдать список документов и прививок, которые могут потребовать в принимающей стране, а также предупредить о национальных и религиозных особенностях местного населения.

По словам адвоката Алексея Лунева, все права и обязанности туроператора прописываются в договоре об оказании туристических услуг. В частности, он предусматривает все возможные риски, которые могут отразиться на путешествии, например, перенос регистрации в отеле или отмена автобуса. Если при подписании документа клиент согласился с такими условиями, возвращать деньги ему никто не обязан.

В то же время клиент может потребовать компенсацию, если какой-то риск не был прописан в договоре или реальные условия путешествия не совпали с заявленными. К примеру, туриста неожиданно заселяют в трехзвездочный отель вместо обещанного пятизвездочного, бассейн в гостинице оказывается закрыт на ремонт или в номере есть тараканы. Считается, что в таком случае туроператор не выполнил свои обязательства и должен вернуть клиенту часть средств.

Независящие обстоятельства

Далеко не всегда испорченный отдых оказывается виной туроператора. Компания не несет ответственности за независящие от нее обстоятельства. Например, никто не будет возвращать деньги, если на протяжении всей поездки в принимающей стране будут идти дожди и турист вернется домой с простудой.

— Если туриста заселили в какой-то отель, где есть рассадник туберкулеза или чего-то еще, то в теории компенсировать это могут. Но во всех остальных ситуациях туроператор не несет ответственность за болезнь туриста, — рассказал «ВМ» адвокат Сергей Жорин.



Туристическая компания не обязана разъяснять клиентам, какой сезон считается в принимающей стране благоприятным и какую обещают погоду. Поэтому Жорин порекомендовал оформлять страховку, чтобы избежать возможных рисков и недопониманий.

Отмена путевки

Отмена поездки — довольно неоднозначная ситуация, не всегда предусмотренная договором. Согласно законам «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в РФ», клиент может в любое время отказаться от путевки, однако никто не гарантирует полного возврата ее стоимости.

Если поездка отменяется по вине туристической компании, можно смело требовать возврат средств. Предусмотрена компенсация и в случаях, когда МИД РФ рекомендует не посещать определенную страну из-за стихийного бедствия или начавшегося военного конфликта.

Бывает и такое, что поездку приходится отменять по независящим ни от кого обстоятельствам: болезнь, травма или судимость. Туроператор может вернуть деньги за путевку, если клиент заранее предоставит подтверждающие документы, будь то заверенная врачом справка или копия судебного решения.

Добиться полной компенсации бывает непросто. В большинстве туристических договоров прописано, что туроператор обязуется вернуть клиенту только свою «прибыль». Деньги, которые были потрачены на визу или невозвратные авиабилеты, считаются фактическими расходами и не компенсируются.