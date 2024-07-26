В Литве на железнодорожных вокзалах собираются убрать кассы

Билетные кассы на железнодорожных вокзалах Литвы будут упразднены. Об этом сообщило предприятие "Эл-тэ-гэ линк", ответственное за пассажирские перевозки государственной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Железные дороги Литвы").

"До конца лета билетных касс на железнодорожных вокзалах не останется, они упраздняются", - сказала представитель "Эл-тэ-гэ линк" Ольга Малашкявичене.



Вместо касс пассажиры, которые заранее не сделали это через интернет, смогут приобрести билеты в специальных терминалах, а также непосредственно в поезде у проводников. Такая возможность существует и сейчас, однако в поезде с клиента берут плату за обслуживание, которая составляет €2. Будет ли она взиматься и впредь, пока не решено.

Билетных касс на вокзалах и в настоящее время совсем немного. Они работают в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и Шяуляе - четырех крупнейших городах Литвы, а также еще на восьми станциях.