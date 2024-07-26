Стало известно, как можно сэкономить деньги на заграничных курортах

Глава визового центра Visasam.ru и эксперт по туризму Борис Соколов заявил, что есть несколько хороших способов сэкономить деньги во время путешествия и не выходить за рамки изначально заложенного на отдых бюджета.

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Об этом он рассказал изданию «Лента.ру». Прежде всего Соколов рекомендует отказаться от покупки сувениров и шопинга до того, как познакомитесь со страной и ее ценами. Уже через несколько дней станет ясно, где все это можно приобрести дешевле. На пляжах, в курортных зонах и в центре города цены могут быть завышены вдвое.

Также эксперт порекомендовал не пользоваться местными такси, а изучить режим работы и маршруты общественного транспорта. Например, метро помимо того, что экономит деньги, позволяет путешествовать без пробок.

Третий совет заключается в том, что валюту в аэропортах и отелях меняют по невыгодному курсу. Лучше пользоваться банками в центре города, где курс соответствует официальному.

Российские туристы могут посещать 65 стран не оформляя визу, а в некоторые государства можно въехать и по внутреннему российскому паспорту.

В АТОР предупредили российских туристов об административной ответственности за неподобающий внешний вид в иностранных курортных городах.