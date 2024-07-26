Как подготовить себя к смене часовых поясов

Россиянам рассказали, как минимизировать последствия от смены часовых поясов. Джетлаг — частый спутник путешественников. Это состояние возникает, когда мы быстро оказываемся в месте, где время опережает или, наоборот, отстаёт от привычного нам и приходится под него подстраиваться. Это сказывается на самочувствии и настроении. Но если подготовиться к поездке заранее, джетлага может и не случиться.

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Как проявляется джетлаг

Характерные для джетлага симптомы перечислила эксперт Роспотребнадзора Инга Лукасевич. Это:

головная боль;

перепады давления;

бессонница или невозможность уснуть;

отсутствие аппетита;

апатия.

Как пережить смену часовых поясов

Если вы знаете, что вам предстоит перелёт в другой часовой пояс, готовиться лучше заранее, посоветовала Лукасевич. Лучше постепенно переходить на новый ритм: ложиться спать ближе к тому времени, по которому вам предстоит жить.

Непосредственно перед поездкой нужно:

хорошо выспаться;

пить много воды;

отказаться от кофе и алкоголя.

Как только сядете в самолёт, сразу же переведите часы на новое время, сказала Лукасевич.

Что делать, когда вы оказались в другом часовом поясе

По словам эксперта, главное условие — придерживаться режима дня. Именно поэтому удобнее прилетать ночью: сразу ложитесь спать — и подстроиться под новый график будет проще.

Если прилетаете днём, старайтесь не идти в постель, пока в том месте, где вы находитесь, не наступит подходящее время для сна, заключила представитель Роспотребнадзора.