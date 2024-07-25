Визовые центры Португалии ограничили работу в России

Визовые центры Португалии ограничили работу во всех городах России. О том, что еще одна страна Европы прекратила полноценную выдачу виз, пишет Telegram-канал «Улететь».

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По данным источника, с начала июля визовые центры не открывают новые слоты на подачу документов, а старые заявки рассматривают очень долго. Такой режим работы объясняют взаимной высылкой дипломатов, из-за которой возникла острая нехватка сотрудников.

«Сколько продлится такая ситуация — неизвестно. Фактически работа остановлена», — пишет канал.



Отмечается, что подать документы на португальский шенген можно, если согласовать это с консульством. Для этого нужно написать на электронную почту посольства и объяснить срочность визита в Португалию.

При этом официально в визовом центре предупреждают, что срок рассмотрения заявки на визу может доходить до 45 дней.

Ранее Россию повысили в рейтинге самых сильных паспортов мира. Страна поднялась с 51 строчки на 45-ю, поскольку россияне могут путешествовать в 116 зарубежных стран и территорий без оформления виз.