Как правильно выбрать медстраховку для путешествия и не застрять в чужой стране
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции — у нее случился сердечный приступ, а затем ей потребовалась операция. Сначала родственникам 62-летней женщины обещали, что страховка покроет все расходы. Однако теперь туристку не отдают на транспортировку в Москву, потому что семье сначала нужно заплатить почти два миллиона рублей. Как избежать подобных ситуаций и правильно выбрать страховку в путешествие, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.
Эксперт объяснил, что страховые полисы имеют определенный лимит на покрытие определенного вида медицинских услуг. Они могут быть базовыми или расширенными, их можно приобрести у туроператоров или в сторонних страховых компаниях.
"Теоретически с человеком может произойти все что угодно в поездке, это может быть как страховым случаем, так и нет", — отметил Блинов.
Все зависит от того, какое покрытие предусмотрено договором в рамках турпакета. В него может входить базовая медицинская помощь — госпитализация и обследование. А вот выявленные дефекты и отклонения в работе организма, дальнейшие медицинские вмешательства требуют уже дополнительных средств.
"Если на отдыхе случилась травма или другой форс-мажор и если у человека есть проблемы со здоровьем, не связанные с пребыванием в стране, то это стечение обстоятельств, но не страховой случай", — подчеркнул собеседник «ВМ».
По мнению эксперта, не нужно вмещать в рамки страхового полиса более квалифицированное и дорогостоящее лечение.
"Страховка для тех, кто отдыхает активно, например, в горах, отличается от той, которая подойдет любителям спокойного отдыха, стоимостью и набором услуг. В любом случае она нужна: вы же хотите получить медицинскую услугу за рубежом, если что-то случится. Понятно, что в пределах нашей страны медицинские услуги можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Но это предусмотрено действующим законодательством. Когда вы летите в другую страну с другими условиями, климатом, пищей, то в первую очередь надо позаботиться о близких и о себе", — посоветовал спикер.
При выборе страховки для путешествия нужно посоветоваться с туристическим экспертом и детально проговорить все подробности. Он подскажет, как подобрать наиболее подходящий вариант. Страховка составляет всего порядка нескольких тысяч рублей.
"Общих рекомендаций о том, как выбрать самую подходящую страховку, нет. Это зависит от условий поездки: когда три семьи летят в одну страну, у них совершенно разные условия отдыха и планы", — добавил эксперт.
Важно понимать, что ситуации бывают разные. Иногда страховое покрытие может не наступать. В интересах туриста купить страховку у зарекомендовавшей себя компании, которая может покрывать разного рода риски. Это можно сделать как самостоятельно, так и через турфирму, порекомендовал собеседник «ВМ».
Сделать страховку лучше в турфирме, чтобы были дополнительные контакты на случай форс-мажора, и еще одно звено, которое поможет в экстренной ситуации.
"Повторюсь, что страховой полис необходим для выезда за рубеж. Причем некоторые визовые страны требуют страховку при въезде. Еще вы не можете выехать из России, когда у вас нет определенного набора прививок", — напомнил Блинов.
Если случай все же оказался нестраховым, то в лечении могут помочь родственники. А если денег на это нет, то можно обратиться в консульство и запросить консульскую помощь.
"Можно привлечь и туроператоров, но они, возможно, скажут, что они тут ни при чем. Конечно, всех жалко, но если человек изначально отказался оплачивать какие-то возможные форс-мажоры в будущем, то что теперь сделать? Это дорога с двусторонним движением, и обе стороны играют по правилам", — заключил Блинов.