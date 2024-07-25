Как правильно выбрать медстраховку для путешествия и не застрять в чужой стране

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции — у нее случился сердечный приступ, а затем ей потребовалась операция. Сначала родственникам 62-летней женщины обещали, что страховка покроет все расходы. Однако теперь туристку не отдают на транспортировку в Москву, потому что семье сначала нужно заплатить почти два миллиона рублей. Как избежать подобных ситуаций и правильно выбрать страховку в путешествие, «Вечерней Москве» рассказал директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов.

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Эксперт объяснил, что страховые полисы имеют определенный лимит на покрытие определенного вида медицинских услуг. Они могут быть базовыми или расширенными, их можно приобрести у туроператоров или в сторонних страховых компаниях.

"Теоретически с человеком может произойти все что угодно в поездке, это может быть как страховым случаем, так и нет", — отметил Блинов.



Все зависит от того, какое покрытие предусмотрено договором в рамках турпакета. В него может входить базовая медицинская помощь — госпитализация и обследование. А вот выявленные дефекты и отклонения в работе организма, дальнейшие медицинские вмешательства требуют уже дополнительных средств.

"Если на отдыхе случилась травма или другой форс-мажор и если у человека есть проблемы со здоровьем, не связанные с пребыванием в стране, то это стечение обстоятельств, но не страховой случай", — подчеркнул собеседник «ВМ».



По мнению эксперта, не нужно вмещать в рамки страхового полиса более квалифицированное и дорогостоящее лечение.

"Страховка для тех, кто отдыхает активно, например, в горах, отличается от той, которая подойдет любителям спокойного отдыха, стоимостью и набором услуг. В любом случае она нужна: вы же хотите получить медицинскую услугу за рубежом, если что-то случится. Понятно, что в пределах нашей страны медицинские услуги можно получить по полису обязательного медицинского страхования. Но это предусмотрено действующим законодательством. Когда вы летите в другую страну с другими условиями, климатом, пищей, то в первую очередь надо позаботиться о близких и о себе", — посоветовал спикер.



При выборе страховки для путешествия нужно посоветоваться с туристическим экспертом и детально проговорить все подробности. Он подскажет, как подобрать наиболее подходящий вариант. Страховка составляет всего порядка нескольких тысяч рублей.

"Общих рекомендаций о том, как выбрать самую подходящую страховку, нет. Это зависит от условий поездки: когда три семьи летят в одну страну, у них совершенно разные условия отдыха и планы", — добавил эксперт.



Важно понимать, что ситуации бывают разные. Иногда страховое покрытие может не наступать. В интересах туриста купить страховку у зарекомендовавшей себя компании, которая может покрывать разного рода риски. Это можно сделать как самостоятельно, так и через турфирму, порекомендовал собеседник «ВМ».

Сделать страховку лучше в турфирме, чтобы были дополнительные контакты на случай форс-мажора, и еще одно звено, которое поможет в экстренной ситуации.

"Повторюсь, что страховой полис необходим для выезда за рубеж. Причем некоторые визовые страны требуют страховку при въезде. Еще вы не можете выехать из России, когда у вас нет определенного набора прививок", — напомнил Блинов.



Если случай все же оказался нестраховым, то в лечении могут помочь родственники. А если денег на это нет, то можно обратиться в консульство и запросить консульскую помощь.