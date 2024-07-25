Что делать, если в оплаченном отеле закончились места

Жителей Перми предупредили о том, что во время отпуска они могут столкнуться с овербукингом в отеле. Обычно это означает, что гостиница продала больше номеров, чем есть по факту, или в номере случась авария, а свободных мест больше нет. О том, как избежать неприятных ситуаций и что делать при овербукинге, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Сейчас „горячий“ сезон отпусков. Главный неприятный момент, с которым можно столкнуться в отелях по приезде — это овербукинг. О нем обычно предупреждают за 3-4 дня до вылета, или сообщают при заселении в гостиницу», — рассказала турагент.



Она добавила, что в случае овербукинга туроператоры предлагают разместить путешественников в отелях, где есть свободные номера. Это может быть гостиница выше классом и, соответственно, дороже, либо отель категорией ниже. Алина Балыбердина отметила, что при замене гостиницы, нужно связаться со своим турагентом и узнать стоимость нового отеля. Если он дороже, никаких доплат делать не придется, а если дешевле, после отдыха туристы могут попросить вернуть разницу в стоимости.

Чтобы избежать овербукинга, пермякам рекомендуют бронировать путевки заранее. Так цена будет ниже, выбор отелей премиум-класса больше, а номер не отдадут другим путешественникам. Кроме этого, чаще всего овербукинг происходит в июле, августе, феврале и марте. Поэтому туристам, по возможности, не рекомендуют выбирать эти месяцы для проведения отпуска.